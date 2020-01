Stevie, el perro más solitario de Reino Unido que nunca tuvo un hogar [FOTOS]

Stevie se encuentra en un refugio animal luego de ser encontrado mientras vagaba por las calles siendo un cachorro, desde entonces han pasado siete años y todavía no logra encontrar un hogar. Su historia se ha viralizado en Instagram.

El galgo fue acogido Dog's Trust Shrewsbury en 2013 donde demostró ser un buen chico, amigable y juguetón, pero sin suerte porque todavía no ha llegado una familia que quiera adoptarlo.

Los trabajadores del refugio pensaron que por su personalidad y su edad no iba a tener problemas para encontrar un hogar. Sin embargo, fue todo lo contrario.

Los perros mayores tienden a ser más difíciles para encontrar un hogar, y Stevie no fue un caso ajeno. Los días se convirtieron en meses y los meses en años y el pobre can no encontraba padres adoptivos.

“Es bastante sociable con la gente, solo necesita esa presentación inicial y una vez que se siente cómodo contigo, te ama. Le encanta ir en el auto, ver cosas nuevas y hacer cosas nuevas. Cuando está en casa, le encanta dormir en su cama", dijo Louise Campbell, gerente del Dog's Trust.

El personal del refugio reconoció que Stevie tiene el rasgo típico de tener explosiones de energía zoomy seguido de largas y perezosas siestas.

Si te gustó esta historia que ha conmovido a todos los usuarios de Instagram y estás buscando adoptar a Stevie, te invitamos a visitar la página web de Dog’s Trust.