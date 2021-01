Cuarentena: Transporte interprovincial terrestre sí está permitido en estas regiones

Suman 15 las regiones del país donde sí está autorizado el servicio de transporte interprovincial terrestre de pasajeros, aunque en aquellas con nivel de contagio muy alto de COVID-19 el aforo máximo permitido es del 50 %, durante el período comprendido entre el 31 de enero y el 14 de febrero.

Así lo ratificó hoy el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, quien recordó que esta medida está contenida en el Decreto Supremo N° 008-2021-PCM, que prorroga el estado de emergencia nacional, del 1 al 28 de febrero, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19.

El dispositivo legal establece también que el transporte interprovincial tendrá un aforo de pasajeros del 50 % en las regiones de Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno, Tacna y Tumbes, que presentan un nivel de contagio muy alto.

El ministro precisó, en entrevista con el programa Andina al Día, que los viajes interprovinciales están permitidos solo entre estas regiones y también hacia y desde aquellas con nivel de contagio alto y/o moderado.

Sin embargo, los viajes no estarán autorizados hacia y desde las 10 regiones con nivel de contagio extremo: Áncash, Apurímac, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima provincias, Lima Metropolitana y Pasco, que entrarán en cuarentena focalizada del 31 al 14 de febrero.

Viajes interprovinciales sin restricciones

El servicio de transporte terrestre interprovincial de pasajeros operará sin restricciones en las regiones La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín y Ucayali, que presentan nivel alto de contagio de COVID-19.

Los viajes podrán realizarse entre estos departamentos y también hacia y desde aquellos con nivel de alerta muy alto.

El ministro de Transportes y Comunicaciones enfatizó que para el desarrollo de los viajes interprovinciales autorizados se debe cumplir estrictamente el protocolo sanitario establecido por dicho sector y por el Ministerio de Salud para prevenir los contagios del nuevo coronavirus.

En ese sentido, González Chávez remarcó que el uso de mascarilla y protector facial es obligatorio en todos los terminales terrestres, así como en el interior de los buses que brindan el servicio de transporte interprovincial.

Sanciones

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) recordó que las multas para las empresas de transporte interprovincial, conductores, y operadores de terminales terrestres van desde 215 hasta 2,200 soles por el incumplimiento de las medidas de bioseguridad consideradas en el protocolo sanitario.

En el caso de las empresas de transporte interprovincial, la multa puede llegar a 2,200 soles por los siguientes casos: permitir el transporte de usuarios que excedan el número de asientos; trasladar pasajeros de pie, no señalizar aquellos asientos que no deben utilizarse y no implementar cortinas de polietileno entre los asientos.

Por su parte, la sanción para los conductores que no porten mascarilla, por trasladar usuarios sin mascarilla ni protector facial, por incumplir el aislamiento entre los asientos con cortinas de polietileno o por llevar exceso de pasajeros, asciende a 430 soles.

En cuanto a los terminales terrestres que no respeten las medidas de limpieza y/o desinfección, así como el aforo permitido, serán multados con 2,200 soles y la suspensión del servicio de transporte como medida preventiva, advirtió la Sutran.

Fuente: ANDINA