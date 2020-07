¿No sabes qué carrera elegir? Conoce los factores claves para escoger tu profesión

Muchas veces, al concluir el colegio, el joven o adolescente tiene poco claro qué carrera estudiar. Esta es una elección que se recomienda tomar en función de una orientación vocacional, ya que es una decisión importante que marcará el inicio de su trayectoria profesional.

(Foto/sunraines.com)

Durante los últimos años del colegio, los jóvenes y adolescentes generalmente se preguntan: ¿Qué carrera estudiaré? ¿Qué me gusta? ¿Cómo y para qué quiero hacer aquello que me gusta? ¿Dónde podría estudiar? Responder estas preguntas puede no ser una tarea fácil, pues requieren de un tiempo para conocernos.

La especialista en Psicología, Reegan Orozco, señala que la nueva normalidad por efectos del covid-19 es una oportunidad para reflexionar y tomar este tiempo para conocerse y, a partir de ello, utilizar las herramientas que ayudan a elegir la carrera técnica o universitaria de acuerdo a nuestra vocación.

(Foto/ANDINA)

¿Qué se debe tomar en cuenta para elegir una carrera?

Para ello, la especialista te brinda seis consejos para decidir la carrera ideal para ti:

1.- Conócete un poco más. Accede a test vocacionales para conocer tus habilidades, inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje. Estas pruebas te ayudarán a conocerte mejor, saber tus intereses y descubrir tu vocación, ya que son herramientas que te permitirán decidir de manera adecuada la carrera que se ajusta a tu perfil.

2.- Descubre qué carrera estudiar. Tras conocer tus actitudes y aptitudes, es importante acceder a test de intereses profesionales. Esto te ayudará a descubrir tu vocación, delimitar ciertos campos de interés e indagar cuáles son las profesiones técnicas o universitarias que pueden resultar compatibles contigo.

Al revisar toda la oferta, encontrarás carreras que se adapten a tus intereses y que quizás no sabías que existían, lo cual le dará mayor espacio a tu elección.

La coyuntura del coronavirus le ha dado importancia a carreras de ciencia y tecnología que están cambiando la nueva normalidad que vivimos, lo cual puede darte nuevas opciones a evaluar.

Determina si la profesión que te apasiona, se ajusta a tus deseos y consideras que disfrutarías ejerciéndola.

3.- Elige dónde estudiar. Busca información sobre la oferta que brindan las instituciones educativas, ya sea un instituto o universidad. Asimismo, averigua el costo de la carrera elegida, los años de duración, el ingreso promedio de sus egresados, entre otros detalles que podrían ser de gran utilidad para hacer la elección.

4.- Conoce el perfil profesional de la carrera. Investiga de qué trata la carrera identificada, cuáles son los cursos que llevarías, revisa sus planes curriculares y elige la que más se adecúa a tu perfil, así como los diversos rubros en los que podrías emplearte una vez que concluyas tus estudios.

Busca profesionales de la carrera elegida, que te puedan contar su experiencia personal, y te den una aproximación más cercana sobre la carrera y su día a día ejerciéndola.

5.- Investiga el campo laboral. Evalúa las posibilidades de conseguir empleo y la remuneración que podrías obtener como egresado de una universidad o instituto. No te guíes únicamente por el dinero, sino por lo que te apasionaría realizar.

Asimismo, determina cuáles serán las carreras más demandadas por el dinámico mercado laboral, tras la nueva realidad que nos plantea esta pandemia.

6.- Averigua cómo financiar tu carrera. Si ya tienes una idea clara de cuánto te costará la carrera que deseas, es momento de buscar opciones para financiar tus estudios.

Existen becas o créditos que te permiten obtener ayudas económicas para pagar total o parcialmente los gastos que generará seguir tu carrera profesional e incluso financiar tus estudios de posgrado.

Recuerda que esta nueva normalidad es un gran desafío, pero a la vez una oportunidad para acceder a información valiosa vía internet.

Test vocacional gratis para elegir carrera universitaria

Uno de ellos es el portal web www.ponteencarrera.pe, plataforma que te ofrece test vocacionales en línea e información de utilidad para elegir la profesión ideal, que te permitirá realizar lo que te apasiona y ser exitoso no solo en el aspecto profesional, sino también personal.