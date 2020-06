¿Cómo preparar la bola de arroz japonesa que comen los personajes de anime?

Si eres fanática de los animes o doramas seguramente has observado en repetidas ocasiones la particular forma de alimentarse de los japoneses, sobresaliendo los Onigiri, bolitas de arroz que suelen aparecer en los dibujos o novelas. ¡Incluso tiene su propio emoji de comida!

Si deseas aprender a preparar este rico platillo, debes saber que no es nada complicado, por el contrario, su receta se basa en hacer una bola de arroz y rellenarla con una alga Nori.

Ingresa al mundi anime y disfruta de este delicioso bocado japonés gracias a este sencillo preparado. ¡Atenta y toma nota!

Ingredientes

2 vasos de arroz de grano redondo (tipo paella)

2 y 1/2 vasos de agua

2 láminas de alga Nori

1 cucharadita de sal

1/2 vaso de agua

opcional: sésamo tostado



- Rellenos:

Salmón al vapor o a la plancha picadito.

Atún con un poquito de mayonesa.

Palitos de cangrejo.

A estos rellenos se les puede añadir: cebolletas o jengibre encurtido picado todo muy fino.

¿Cómo preparar bolitas de arroz japonesas?

1. Lava el arroz con agua en un colador hasta que ésta salga clara.

2. Poner el agua y el arroz en un cazo. A continuación, poner a hervir al máximo hasta que el agua hirviendo esté a punto de salirse.

3. Una vez llegados a este punto, apaga el fuego. En caso de quedar todavía agua, ponlo al mínimo un poco más de tiempo.

4. Una vez apagado el fuego, deja reposar unos 10 minutos. Durante todo el proceso de cocción y reposo del arroz, preferiblemente la tapa no deberá ser retirada.

5. Una vez pasados los 10 minutos, retira la tapa y déjalo reposar de 5 a 10 minutos más.

6. Una vez acabada la preparación del arroz, se deja en un cuenco tapado con un trapo húmedo para que no se reseque hasta que se enfríe.

7. Mientras tanto, poner a calentar en un cazo el agua y la sal hasta disolverse.

8. Cuando enfríe el agua salada, mojarse las manos en ella para que no se nos pegue el arroz al trabajar con él.

9. Preparar los diferentes tipos de rellenos que queramos al gusto.

10. Para añadir el relleno, se pone una buena cucharada de arroz sobre una mano. Se pone el relleno en el centro de éste. A continuación, tendrás que acabar de formar la bola cubriendo por completo el relleno.

11. Por último, se le da forma triangular (con las esquinas redondeadas). Es preciso presionar a conciencia la bola para que se quede bien compacta.

12. Una vez hecho esto, coloca una pequeña lámina de nori debajo, que hará que sea más sencillo de manejar.

Nota: También en vez de poner alga nori puedes rebozar el onigiri en sésamo tostado. Dorar antes el sésamo en la sartén sin aceite.

(Receta de recetasjaponesas)

¿Cómo hacer onigiris?

Mira este vídeo y aprende paso a paso cómo lograr esta deliciosa y nutritiva receta.