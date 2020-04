¿Tattoo o no tattoo? ¡Prueba cómo te quedaría elaborando estos temporales caseros!

Durante muchos años los tatuajes han sido cuestionados por muchas familias, diversos adjetivos poco amigables han tenido que soportarse a lo largo del tiempo para quienes deseaban estamparse uno.

Lo cierto es que todo esto, es o debería, ser algo del pasado. Si bien los prejuicios para quienes llevan este estilo de vida en su piel, continúa, por lo menos existe un gran grupo de personas y entidades que consideran a los tattoos como lo que son, expresiones artísticas.

Lo que también es cierto, es que un tatuaje es algo que te acompañará toda la vida, por ello, si estás pensando hacerte uno luego de la cuarentena, puedes empezar probando con un tatuaje permanente y ver cómo te queda, qué diseño prefieres y si realmente es lo que quieres para el resto de tus días.

En las siguientes líneas te vamos a compartir 3 simples maneras según el portal Bioguia para realizar un tatuaje temporal casero, fácil y rápido. ¡Toma nota!

1. Tattoo con desodorante

(Foto/bioguia)

1. Dibuja tu diseño en una hoja calca o la más fina que tengas.



2. Repásalo varias veces con una pluma de gel. Cuando esté listo, elige la zona en la que lo quieres aplicar y cúbrela con una capa de desodorante en barra. Cuando lo hayas aplicado, coloca tu diseño del lado de la tinta hacia tu piel.



3. Fíjalo bien y aplica de nuevo una capa de desodorante. Podrás ver cómo la tinta se transfiere hacia tu piel.



4. Deja que seque y no lo expongas al agua.

2. Tatuaje con delineador de ojos líquido

¿Quién no tiene uno de estos en casa? ¡Ponte manos a la obra!

1. Elige un delineador opaco, sin brillo. Puede ser delineador líquido o lápiz también si no consigues.

Con el delineador negro tendrás un tatuaje temporal más llamativo, pero no hay motivo por el que no puedas escoger más de un color.



2. Practica dibujar tu diseño sobre un papel con tus lápices delineadores elegidos. Acostúmbrate a la presión que debes ejercer para crear trazos suaves.



3. Tómate tu tiempo y asegúrate de que el diseño se aplique exactamente como quieres que se vea. Si no te gusta, lo puedes lavar y comenzar de nuevo.



Puedes dibujar tu tatuaje sobre cualquier parte de tu cuerpo, pero las áreas sin mucho vello podrían ser las más sencillas de trabajar. Asegúrate de que la piel esté limpia y seca cuando dibujes tu diseño.



4. Rocía el diseño con laca para el cabello. Ésta actuará como un sellador para el tatuaje, a fin de evitar que se borre en unas pocas horas. No hay necesidad de empaparlo por completo, solo hacer una aplicación leve en el área.



Retíratelo fácilmente con agua tibia con jabón. Este tatuaje te durará aproximadamente 1 día antes de que comience a borrarse. Quizá debas quitártelo antes de acostarte para evitar manchar las sábanas con delineador.

3. ¡Tatto de colores!

Para esto vamos a necesitar esténciles. Puedes hacerte un tatuaje temporal con un esténcil, que te ayudará a controlar el diseño del tatuaje, en lugar de dibujar a mano alzada.

(Foto/bioguia)

1. Decide qué forma quieres que tenga tu tatuaje, dibújalo en una tarjeta y recórtalo usando una navaja o un par de tijeras pequeñas.

Para un tatuaje más detallado, puedes crear un esténcil basado en una imagen existente.



2. Asegúrate de aplicar el tatuaje a la piel limpia y seca. Afeita el vello en el área para una aplicación más pareja.



3. Escoge uno o más colores para usar con tu esténcil. El negro es la opción clásica, además podría darle más realismo, aunque usar otro color puede ser igual de divertido.



Los marcadores permanentes contienen químicos que no están pensados para usarse en la piel. Busca los que estén marcados como seguros para este tipo de uso.



4. Puedes usar tinta de estampado para tu tatuaje, presionando con una bola de algodón en la almohadilla de tinta y usándola para pasar la tinta sobre el esténcil y sobre tu piel.



5. Coloca el esténcil contra la parte de tu cuerpo en la que quieres que esté el tatuaje. Usa una mano para sostenerlo firmemente para que las formas recortadas estén planas sobre tu cuerpo. Usa la otra mano para colorear las formas con los marcadores que hayas escogido. Cuando termines, levanta el esténcil y deja que la tinta se seque.

Fuente: Bioguia