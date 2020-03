¿Aburrida en casa? Los mejores libros gratis para pasar cuarentena

Al igual que en muchos países del mundo, el Perú, está enfrentando la pandemia a causa del Coronavirus (COVID-19).

Declarado el estado de emergencia, con las clases en los colegios suspendidas y muchos padres haciendo teletrabajo no es fácil lidiar con el tiempo libre que puede generarte estrés u hostigamiento.

Tener más tiempo en nuestro cubil no debe ser un tormento, por lo menos no lo será con estos libros gratuitos on line que puedes leer durante los días libres.

Biblioteca Nacional del Perú

un total de 17 mil publicaciones digitalizadas y subidas a la red para un acceso irrestricto, en un intento valioso por democratizar el consumo de material bibliográfico y permitir la consulta veloz de material histórico, fílmico, literario, científico y otros.

Conoce su catálogo en este link: http://bibliotecadigital.bnp.gob.pe/portal-bnp-web/#/

(Foto/androidphoria)

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Esta biblioteca fue creada en 1999 y posee un total de 170 autores de la literatura. Además, cuenta con libros de historia, arte, lengua y literatura infantil que no querrás dejar de leer.

Conoce su catálogo en este link:

http://www.cervantesvirtual.com/

Amazon Kindle

Cuenta con un catálogo numeroso de libros, a los cuales se puede acceder previa suscripción, sin embargo, cuenta con una sección de libros gratuitos llamada “Top 100 Gratis”, perfectos para leer durante la cuarentena.

Conoce su catálogo en este link:

https://www.amazon.es/gp/bestsellers/digital-text/827231031/?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&linkCode=ur2&tag=guiadeconcu-21&tf=1&_ga=2.106078661.790582090.1584201015-319337992.1570025584

(Foto/clarin)

Nubico

Con más de 50,000 volúmenes y 80 revistas digitales, Núbico ofrece al público la posibilidad de leer de manera gratuita 5 primeros de su oferta.

Conoce su catálogo en este link:

https://www.nubico.es/

Biblioteca Digital Mundial

Con el fin de promover el conocimiento en todo el mundo la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y la UNESCO crearon en el año 2009 la opción virtual.

Cuenta con casi 20,000 artículos sobre 193 países que ahora puedes leer durante estos días libres.

Conoce su catálogo en este link:

https://www.wdl.org/es/

¿Cómo pasan cuarentena en el mundo?

Mira estos divertidos vídeos