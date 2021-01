¿Cómo le irá a los signos zodiacales en el 2021? Jhan Sandoval te lo cuenta

Horóscopo anual de Jhan Sandoval | Prepárate con las predicciones del horóscopo 2021 de Jhan Sandoval por Wapa.pe y mira lo que te deparan los astros con nuestro tarot gratis en el amor, la salud, el trabajo y el dinero.

¿Cuál es mi signo zodiacal?

Existen diversos tipos de horóscopos según cada región y a continuación te mostramos una tabla con las fechas del horóscopo, tu astro regente y su equivalencia en la horóscopo chino e hindú.

Signo zodiacal Fechas Astro Horóscopo hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué sucederá en el 2021 para cada uno de los signos del zodiaco?

Horóscopo anual para Aries

Cierras el año mirando las cosas desde una perspectiva diferente. Tendrás al frente nuevas opciones, ahora todo lo planificarás detenidamente. Es posible que manejes actividades paralelas. A lo largo del año cultiva a paciencia, apresurarte podría traerte problemas. Sé desconfiado antes de establecer alguna sociedad, se acercarán personas poco transparentes y es fundamental que sepas identificarlas.

Dinero: Dejas proyectos económicos o laborales que no han funcionado para buscar nuevos horizontes que, en la segunda etapa del año, empezarán a concretarse positivamente.

Amor: Soledad en la primera etapa de año, te alejarás de todo aquello que pueda ser inestable e intrascendentes. Cierras el año con posibilidades más interesantes. Si tienes una relación, es importante que no enfríes pasiones.

Horóscopo anual para Tauro

Abres el año con mucho trabajo, dirigiéndote claramente a tus metas. Serás cauteloso ante cada paso que des y es posible que, antes de la mitad del año, hayas conseguido objetivos importantes. Es posible ascensos o el inicio de una empresa que te permita crecimiento independiente.

Dinero: En lo económico, no faltará el dinero, pero es posible que haya ciertas limitaciones en los primeros cuatro meses del año. Luego llegarán oportunidades para incrementar tus ingresos y lograr mayor estabilidad.

Amor: Llega una nueva oportunidad en la vida sentimental o bien, la opción de reconciliarte o mejorar una relación existente. No obstante, es posible que valores ante todo la tranquilidad y, si no la consigues en pareja, tomarás decisiones radicales. Antes que el amor, lo más importante este nuevo año será tu tranquilidad y tu desarrollo personal.

Horóscopo anual para Géminis

Tendrás que adaptarte a lo nuevo, pues llegarán cosas que romperán tus esquemas o planes. La mayoría de estos cambios serán positivos y para tu crecimiento. Cuando afrontes algún obstáculo o prueba, tendrás personas claves que te darán la mano en lo que necesites. Serán personas que aparecerán como ángeles y en el momento indicado. Solo evita los descuidos y no te cruces de brazos.

Dinero: Período diferente a nivel laboral, tendrás oportunidades al frente y serán para tu crecimiento. Muchas alternativas llegarán a través de tus contactos sociales y serán para el beneficio de tu economía.

Amor: Se presenta la posibilidad de consolidar vínculos amorosos, puede ser que estabilices algo ya existente, como la opción de conocer a una nueva persona. Pero cuidado con tomar las cosas a la ligera, la falta de compromiso podría llevarte a perder una gran oportunidad. Sé constante y seguro de lo que deseas en el amor

Horóscopo anual para Cáncer

Es posible que cierres el año pensando en aquellas cosas importantes que perdiste en lo material. Este nuevo año, comenzarás de cero, pero las semillas de siembres, crecerán rápidamente gracias a tu constancia y lograrás nuevamente multiplicar tus ingresos. Volverás a tener esa estabilidad que parecía perdida.

Dinero: Es posible que lo económico apremie los primeros meses del año. Manejarás esta situación si sabes controlar tu mente y alejas pensamientos negativos. Luego todo irá estabilizándose. Se presentarán posibilidades para establecer sociedades, evalúa bien tus opciones y evitarás equivocarte. La clave de tu éxito estará en consultar toda decisión que tomes a personas con más experiencia que tú.

Amor: Es posible que este año conozcas más de tu pareja. Saldrán a flote temas escondidos y será necesario enfrentarlos. Si has escondido alguna verdad, será el período donde se pongan al frente estas situaciones; recuerda que solo transparencia te llevará a mantener lazos sólidos. Si no tienes una relación, tendrás que descartar varias opciones antes de encontrar a la persona ideal, posiblemente esta opción aparezca casi al cierre del año.

Horóscopo anual para Leo

Dejarás atrás personas y situaciones que no han sido positivas en tu vida. Logras un mayor entendimiento de las cosas y esto te permitirá tomar nuevos rumbos, en distintos planos de tu vida. A mitad de año, empezarás algo nuevo y será exitoso. Será un período de nuevos inicios, pero todo lo que comiences será bien planificado, gracias a ese orden lograrás el éxito.

Dinero: Es posible que inicies el año con una mala administración y debes cambiar esta tendencia si deseas conservar estabilidad. En todo momento te acompañará excelente asesoría, tus planes se irán concretando luego de mayo, gracias al soporte humano que tendrás a tu alrededor. También se presentarán nuevas alianzas que serán productivas, aprovéchalas.

Amor: Será un año donde podrías contar más de una historia. Haya o no pareja, en los próximos meses llegan a tu vida personas nuevas y deberás de escoger la adecuada basándote en tus sentimientos y no en pasiones del momento. Lo importante será las decisiones que tomes en el amor, es probable que cierres el año definiendo un compromiso.

Horóscopo anual para Virgo

Empiezas el año totalmente comprometido con tu crecimiento profesional y es posible que en otros ámbitos de tu vida se vean afectados por esta prioridad. Tendrás la meta clara y hacia ella te dirigirás. Habrá mucho movimiento, algunos desplazamientos podrían presentarse, pero la mayoría de ellos estarán relacionados a tu vida laboral. Tendrás éxito, habrá cosecha por tu esfuerzo. Cuidado con todo lo documentario que firmes, podrías equivocarte si no te asesoras bien.

Dinero: Es posible que tu economía no sea la mejor los primeros tres meses del año, luego verás resultados favorables. Recalcaremos esta tendencia al impulso o a la vehemencia a la hora de invertir, traería consecuencias. Si eres mesurado podrás conservar estabilidad.

Amor: Será un año donde deberás de evaluar tu comportamiento, antes que estar atento al comportamiento de la pareja. Pon los ojos en tus formas, en tus actitudes, ya que podrías perder paciencia o mostrar celos o intolerancia sin percatarte del daño que esto le puede generar a tus vida familiar o amorosa. Maneja tu temperamento y evitarás experimentar esa inestabilidad emocional que habías superado. Para los solteros del signo, llegan nuevas posibilidades, la única barrera sería el temor a sufrir. Supera la inseguridad y lograrás estabilizarte en este terreno.

Horóscopo anual para Libra

Se presentan nuevos proyectos, pero es importante que no seas vehemente. Antes de vincularte a cualquier actividad nueva, tendrás que conocer al detalle el terreno que pisarás. Esta actitud te salvará de posibles pérdidas.

Dinero: Tendrás propuestas para invertir o iniciar algún negocio. Tus decisiones serán fundamentales, insistimos en recomendarte asesoría especializada para todo lo que fueras a iniciar, especialmente si compromete tu economía. Algunos nativos del signo, experimentarán cambios abruptos en la vida laboral. Se cierra etapas para luego abrirse nuevos caminos para tu crecimiento profesional.

Amor: Llegó el momento de tomar decisiones importantes en este terreno. Posiblemente, hayas sentido que arrastras un vínculo afectivo que no funciona como antes, de ti depende conservar algo que no te genera satisfacción o cambiar la historia. El consejo es definir, ser directo, aclarar y poner de tu parte para que todo mejore. No arrastres nada que no te haga verdaderamente feliz.

Horóscopo anual para Escorpio

A pesar de lo negativo que ha sido para ti el 2020, este nuevo año las cosas se presentan muy diferentes y a tu favor. Luego de marzo, te rodeará un grupo de personas que te ayudarán a salir adelante. Estarás protegido y se presentarán oportunidades para desarrollarte y crecer. Es posible que se presente algún viaje o bien, la oportunidad de trabajar en alguna transnacional.

Dinero: En una primera etapa, resolverás pendientes financieros, sean deudas o cobros que tengas que hacer. Pasada esta primera etapa complicada, entrarás a un período de mayor solidez y estabilidad. Habrá orden y posibilidad de construir algunos proyectos que pensabas difíciles de lograr.

Amor: Habrá mayor armonía, especialmente para aquellos que han experimentado separaciones o pleitos. Se darán reconciliaciones con seres queridos, este año disfrutarás de una mayor unión. Sera también, un período de fertilidad, para aquellos que desean hijos. Si no hay pareja, surgen oportunidades para enamorarte, esta vez, sabrás lo que quieres y descartarás todo aquello que te genere inestabilidad.

Horóscopo anual para Sagitario

Tienes que limpiar tu mente y no dejar que los temores o la incertidumbre te acompañe si deseas comenzar el 2021 de una manera exitosa. Luego de mayo llegarán oportunidades para tu crecimiento. Antes de cerrar el año, lograrás consolidar algunos de tus planes y esto te permita confiar más en tu talento y capacidad.

Dinero: Es posible que las pérdidas que has experimentado el 2020 hayan generado en ti cierta desconfianza o recelo con todo lo nuevo. No vas a aventurarte a nada que no te brinde seguridad. Luego de septiembre, es posible que se presenten oportunidades para realizar inversiones riesgosas, será el período donde más debes de cuidar tus ingresos. Antes, serás cuidadoso y lograrás mantener estabilidad. Otro punto, será tu generosidad con tus familiares, es importante mantener los límites en aquello que entregas para que no tengas desbalances.

Amor: A pesar de tu capacidad para conquistar, este año tratarás de mantener un perfil bajo. Si tienes pareja, harás lo posible para que las cosas funcionen bien. Tu constancia te ayudará a despertar pasiones que estaban durmiéndose. Si no tienes una relación, será un año donde no vas a apresurar nada. Irás lentamente, esto te permitirá conocer bien tus opciones y escoger por lo que más conviene.

Horóscopo anual para Capricornio

Este año cortarás con personas negativas, lo que te permitirá incluir a gente que realmente contribuya con tu crecimiento. Es posible que algunos proyectos que desees realizar no se den como esperabas, lo que te llevaría a experimentar importantes cambios en tu panorama laboral. En este ciclo, terminas radicalmente con varias situaciones, pero luego verás un panorama diferente, lleno de oportunidades.

Dinero: No faltará, pero es posible que muchas personas dependan de tu estabilidad y esto genere algunos altibajos. Pon los límites del caso para que conserves tu seguridad. Invertirás en una mayor capacitación, posiblemente retomes cursos o inviertas dinero en estudiar una nueva carrera.

Amor: Se abre un abanico de posibilidades en tu vida sentimental, es probable que conozcas a muchas personas. Si tienes pareja, esto podría ser motivo de pleito. Es importante que sepas controlar tu carácter, ya que la falta de entendimiento podría generar constantes malestares en tu vida sentimental. Depende de ti cambiar la historia y mantener estabilidad en tu relación. Si no tienes pareja, habrá más de una opción, solo tienes que apelar a lo genuino, para que evites caer en vínculos inestables.

Horóscopo anual para Acuario

Empiezas el año experimentando algunos retrasos, especialmente en el ámbito económico o laboral, pero esto será por un corto período de tiempo, luego llegarán nuevas alternativas que, aunque tengan apariencia de arriesgadas, serán favorables para ti. Solo evita el miedo, si conservas el positivismo lograrás crecer más de lo que te imaginas.

Dinero: No faltará, las posibilidades para incrementar tu economía la sentirás desde los primeros meses del año. Lo importante será administrarte bien, ya que podrías confiarte en algunas inversiones que no serán rentables.

Amor: Para algunos nativos del signo, se presentará la sombra de la infidelidad. Es importante que cuides tus vínculos y te alejes de todo aquello que te genere turbulencia o inestabilidad. Y si aún no encuentras el amor, cerrarás el año conociendo e ilusionándote de alguien afín a ti.

Horóscopo anual para Piscis

Será un año interesante, es posible que aparezca más de una oportunidad para tu crecimiento. Los caminos que se presenten podrían llevarte a áreas que nunca pensaste explorar. Cree en tus talentos y asume el reto, lograrás desarrollarte de una manera exitosa.

Dinero: En una primera etapa del año experimentarás algunas demoras financieras y mucha exigencia por parte de tu entorno familiar. Tendrás que hacerles frente a algunas deudas, pero esto terminará al comenzar la segunda mitad del año. De junio en adelante, tendrás mejores ingresos y apoyo de personas que te ayudarán a capitalizar tus proyectos. Algunos nativos del signo, estarán concretando la compra o la venta de algún bien inmueble.

Amor: Año de desafíos. Volverá a tu vida una persona que fue muy negativa y será perjudicial darle una nueva oportunidad. Esto será una prueba, tendrás que establecer límites y aprender a decir que no. Superada esta situación, llegarán nuevas opciones y la posibilidad de establecer un compromiso.