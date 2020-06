Sorprendente predicción de Nostradamus para mediados de junio

Cuando se habla de las predicciones de Nostradamus sentimos un poco de curiosidad, pero también temor al saber qué es lo que pasará mañana o de comprobar que se está cumpliendo lo que alguna vez anunció.

Profesía de junio del 2020 según Nostradamus

Pues, Nostradamus se encargó de escribir un libro llamado "Las profesías", en el cual explica los diferentes eventos que sucederán en la Tierra. Entre su gran lista de predicciones hay una que ha llamado la atención y sería una que podría ocurrir en este mes.

El médico francés describió que más o menos a mediados del mes de junio del 2020 habría un desastre natural. Este suceso consistiría en incendios y fuertes temperaturas en la zona europea, así como terremotos en países del Nuevo Mundo.

Predicción de Nostradamus para el 2020

Sin embargo, eso no es todo, Nostradamus habría anunciado que dos potencias mundiales se enfrentarían bélicamente. Si pensamos en el contexto que estamos viviendo hoy, no es muy difícil reconocer que no es muy complicado que algunas de estos escenarios se cumplan.

Como sabemos, el mundo enfrenta hoy una pandemia y cada país tiene sus propios problemas sociales. A esto se le suma que no todos los países son muy amigos o hermanos realmente.