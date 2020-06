Si hablamos de amor ¿sabes cuáles son los signos más celosos?

Hay signos del zodiaco que por cuestiones de su personalidad y carácter son más vulnerables y efusivos a la hora de experimentar esta sensación de inseguridad con su pareja. Pues, pueden llegar a amar tanto que les da miedo la idea de perder a esa persona.

Es normal sentir celos, pero hay algunas personas que lo sienten en demasiadas cantidades. Por un lado, están aquellas que reservan o se intimidan a la hora de expresar sus celos y por el otro lado, están los que no importa la hora, el lugar o la circunstancia para soltar todo lo que lleva en su mente.

Señales que indican que hay celos

El primer paso es cuando una persona se mete en los espacios del otro con el fin de investigar qué tipo de amistades tiene y sí algunas de ellas podrían ser un peligro para su relación.

En otros sentidos pueden llegar a prohibir algunas amistades a su pareja. Establecer un control de su privacidad y sus asuntos personales.

Están aquellas personas que si tienen la oportunidad de revisar el celular, laptop o algún elemento que le brinde información sobre los movimientos de su pareja, pues lo harán. La curiosidad y desconfianza puede ser muy fuerte para estas personas.

Signos zodiacales más celosos

1-. En primer lugar están aquellos signos de agua; piscis, escorpio, cáncer, quienes aman con locura y entregan todo de sí, por lo que, si han llegado hasta ese punto, mínimo esperan lo mismo de su pareja y no comprenderían la idea de perderlos por culpa de una tercera persona.

Si es que no reciben un detalle o no notan algo distinto en el comportamiento de su pareja, no dudarán en actuar y sospechar algo malo. Así se mantienen alerta antes de que pase algo sorpresivamente.

No llegan al punto de actuar con violencia o explosivamente, pero sí harán notar su celos de cualquier manera. Pueden hacerlo hasta con la mirada.

Los menos y casi nada celosos son los signos de fuego; Aries, Leo y Sagitario, quienes, a pesar de, su gran carácter y pasión con la que viven manejan un autoestima que les permite sentirse los mejores y casi irremplazables.