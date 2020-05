¿Por qué sentimos una energía negativa cuando visitamos una casa ajena?

Alguna vez has visitado una casa y de pronto has sentido una carga bien pesado, pero no sabes con exactitud cuál es la razón. Pues, esto seguramente sea por una serie de energías negativas que abundan en el ambiente.

¿Por qué sentimos energía negativa en el ambiente de un hogar?

Esto se puede deber a la energía negativa que pueda cargar una persona o porque hay cosas que proyectan este tipo de vibraciones en el ambiente.

Entre emociones malas como envidia, rencor, los conflictos familiares, venganzas y este tipo de contextos puede dañar el espacio del hogar. Asimismo, desencadenar comportamientos negativos en quien viene de afuera.

¿Qué cosas puede causar energía negativa dentro de la casa?

Guardar cosas antiguas como fotos, relojes, vajillas o espejos rotos ¡Lo que no sirve a la basura! En términos generales no se debe guardar cosas rotas o muy dañadas, pues al romperse su energía se perjudicó.

Las flores secas también deben desaparecer, pues ya murieron y ahora deben ir a la basura o te traerá mala suerte en el hogar.

Por el tu bien y armonía familiar es mejor evitar este tipo de elementos dentro de la casa.