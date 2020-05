¡Estos son los signos que más se demoran en olvidar a su ex! ¡No pasan la página!

Hay personas que tardan en olvidar a su ex pareja, siempre buscan recordar lo bueno que vivieron junto a esa persona. Hay signos zodiacales que no pueden olvidar con facilidad a sus ex parejas, ahora que estamos en cuarentena y tenemos más tiempo para pensar y fantasear, muchos están sufriendo con sus propios pensamientos.

Y es que algunas somos más frías, otras más sensibles y sentimentales. Otras quizá a pesar de que sientan mucho amor en su corazón agarran valor y fuerza para terminar con todo, de una vez por todo. Eso significa ser decidida y no ocurre con todas, pues solo pocas se atreven.

Personas que más piensan en su ex pareja según su signo zodiacal

Definitivamente, el primer signo zodiacal es Piscis, ya que, gracias a su lado sentimental y romántico, todavía sigue viviendo en lo bueno del pasado. Todavía está sacando las mejores experiencias que vivió junto a su ex y seguro que en las noches estará preguntándose cómo estará de salud o con quién estará.

Cáncer tampoco se queda atrás, dado que, también es otro signo muy sensible y sentimental, que en muchas ocasiones depende mucho emocionalmente de la otra persona ¡Deja de vivir en el pasado!

El poderoso signo Leo que aunque tenga mucha rabia y cólera no puede olvidar a su ex pareja. Las personas nacidas bajo este signo pueden ser muy resentidos u orgullosos, pero aun así pueden seguir queriendo a esa persona.

El último signo con una menor probabilidad que los demás es Libra, quien todavía debe estar extrañando a su ex pareja, pero solo por momentos. De vez en cuando, le da sus tiempos de recordar.

¿Cuál es el signo zodiacal que olvida más rápido a su ex?

El signo más fuerte y decidido en olvidar a su ex pareja si se lo propone es Escorpio. Simplemente, deja todo atrás sin tener la más mínima curiosidad de saber qué estará haciendo esa persona. No se crea cuentas falsas para "stalkear" ni nada de esas cosas.