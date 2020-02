Tres mujeres del zodiaco que huyen del compromiso

Los signos del zodiaco son un manual para descifrar el comportamiento de cada persona. Algunos serán compatibles con otros, pero hay ciertos signos que son más propensos a huir de las relaciones seria o comprometidas.

No es que estas mujeres del zodiaco detesten pensar en el futuro, sino que no conciben la idea de tener que compartir el resto de su vida con alguien más. Su espacio personal es lo más importante que tienen y lo cuidan como lo que es: más valioso que el oro.

¿Qué signos del zodiaco huyen del compromiso? Te los presentamos a continuación.

Mujeres del zodiaco que huyen del compromiso

Aries

A las Aries solo les gusta la etapa de enamoramiento y conquista. Se trata de un signo de fuego, por eso solo las llena la emoción de la pasión inicial. Esto es un arma de doble filo, pues se muestran muy comprometidas con la relación en un inicio, pero después, cuando se aburren, no saben cómo salirse de ella. Este signo es conocido por relaciones fugaces y perecederas, que terminan tan rápido como empezaron.

Géminis

¡Ay, Géminis! Eres la eterna amante de la curiosidad y las nuevas experiencias. Te sientes rápidamente atraída aun así la otra persona no muestre señales de interés. Sueles recibir el flechado de Cupido, aunque no te gusten las relaciones largas. Detestas invertir tiempo en algo que sabes no funcionará. Recuerda que sentarás cabeza solo cuando decidas hacerlo y será con una persona que te cautive en todos los aspectos.

Sagitario

A Sagitario le encantan las relaciones de corto plazo, se podría decir que es lo único que aman. Además, son a los que más les cuesta trabajo sentar cabeza. Si la persona que les gusta intenta quitarles un poco de libertad saldrán despavoridos. Necesitan una dosis diaria de crecimiento personal y experiencias frescas y nuevas.