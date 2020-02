Tres mujeres del zodiaco que sufrirán una infidelidad en San Valentín

San Valentín se alza todos los años como la fecha más romántica del año. Cada 14 de febrero, las parejas no solo celebran el amor, sino que tratan de renovarlo con todo el cariño y pasión que sienten por su media naranja.

Pero a veces no todo resulta como lo pensado y el 14 de febrero puede resultar una fecha muy amarga para algunas parejas, ya que es cuando más se descubren las traiciones de hombres.

Por tal motivo, hemos hecho una lista de signos zodiacales que sufrirán por una infidelidad en San Valentín para que al menos no te agarren de sorpresa. ¿Eres una de ellas?

Acuario

Eres uno de los signos más entregados de todo el zodiaco, pero a veces el amor puede dejarte ciega ante las cosas que suceden en tus narices. No has querido reconocer que tu pareja, tu gran amor, tiene actitudes sospechosas, ya no te llama como antes, y da señales de que está consigo solo por compromiso, por no herirte al romper contigo. Lo peor de todo, en San Valentín verás cómo prepara un regalo que no es para ti.

Virgo

Llevas una relación de muchos años con tu pareja, por lo que la unión está afianza y son, más que un noviazgo, un matrimonio estable. Pero esa estabilidad engañosa será usada por tu pareja para salir con otras mujeres a tus espaldas, mintiéndote, y siéndote infiel el 14 de febrero. Después de compartir con sus ‘amigas’, es que saldrá contigo a celebrar.

Cáncer

Tienes una personalidad muy dulce, comprensiva y bondadosa, por eso estarás en shock al ver unos mensajes secretos de tu novio con otra mujer en plena cena de San Valentín. Tu pareja traicionará toda la confianza que le has dado, tu amor y cuidados y te sentirás completamente decepcionada de los hombres.