Mujeres del zodiaco que se aferran a relaciones sin futuro

Una apuesta por el amor sin medir consecuencias, aunque sepa que se equivoca. A veces es inevitable no luchar por un amor no correspondido. Tus amigos te advierten que te encuentras en una relación tóxica, pero una hace oídos sordos porque siente que lo necesita.

Nos aferramos a un presentimiento. O esperas que tu pareja cambie o piensas que el amor todo lo puede, cura y soluciona, pero la única verdad es que le tememos a la realidad. Así son cuatro mujeres del zodiaco que se niegan a renunciar a una relación sin futuro.

En vez de interpretar estos defectos en términos negativos, debes meditar en la libertad que te deja vivir siendo congruente con la verdad de tu vida. Mira la lista y fíjate si tu signo zodiacal está dentro.

Cuatro signos del zodiaco que se aferran a relaciones sin futuro

Cáncer

Eres un signo sanador. Te gusta cuidar a los demás. Te importa más su felicidad y bienestar que el tuyo. Es por eso que constantemente te encuentras en una relación equivocada, y por qué tienes tantos problemas para irte. No querrás abandonar a alguien cuando sientes que te necesita. Te preocupas demasiado por lo que harían sin ti si te fueras, si estarían bien sin tu ayuda, así que no te molestes en preguntarte si estás bien. Te quedas demasiado tiempo porque sientes que es lo correcto. Sientes que es tu obligación rescatarlos.

Leo

Eres un signo terco. No te gusta admitir cuando te equivocas. Odias la idea de renunciar a las personas en las que has invertido tu energía. Odias la posibilidad de que hayas perdido tanto tiempo con la persona equivocada. No abandonas algo tan fácil, y en lugar de eso, luchas por conservarlo. Es por eso que harás todo lo que esté a tu alcance para que hasta la relación incorrecta funcione. Pero eventualmente, tendrá que aceptar el hecho de que no hay nada que pueda hacer. El verdadero amor está fuera de tu control. No puedes forzarlo. No puedes cambiar la realidad.

Libra

Siempre ves lo mejor de las personas. Tienes el corazón amable, suave y perdonador. Da segundas oportunidades porque honestamente cree que las personas pueden cambiar, pueden mejorarse a sí mismas, pueden aprender de sus errores. Lamentablemente, a veces eres demasiado amable. Otras das demasiadas oportunidades. Permites que la gente camine porque sientes que todo es parte del proceso. Tienes que darte cuenta de que algunas relaciones son una causa perdida, lo cual es difícil para ti, porque nunca quieres perder la esperanza. Nunca quieres renunciar al amor.

Escorpio

Te apegas fácilmente. Una vez que alguien hace un hogar en tu corazón, nunca quieres forjarlos. Quieres que se queden para siempre. No sabes el significado de temporal, razón por la cual todas tus relaciones se vuelven tan serias, incluso cuando estás con la pareja equivocada. Eres el tipo de persona que está enamorada de la idea del amor, por lo que quieres que cada relación funcione. Te mata cuando te das cuenta de que necesitas romper de nuevo. Es por eso que generalmente no rompes. Mantienes la relación por mucho tiempo. Sigues fingiendo que podría funcionar al final cuando, en el fondo, sabes que no hay ninguna posibilidad.