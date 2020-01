Año Nuevo Chino: Trae prosperidad a tu vida gracias a estas costumbres ancestrales

La celebración de los festejos del nuevo año es muy importante para el Lejano Oriente, millones de personas viajan para reunirse con sus familiares y así disfrutar de todo lo que traerá esta celebración. Es un día especial para realizar intercambios de regalos, se pide perdón a quienes se pudo haber ofendido, se hacen las paces, se procura no tener deudas y el ambiente es de gran alegría y regocijo.

Según Any Liu, dueña del restaurante chino "My Home", las familias de ese país provechan para reunirse y también visitar a las personas que no ven. Los banquetes a la hora del almuerzo o cena son contundentes y están llenos de alimentos, cada uno tiene un significado especial.

Costumbres para atraer la abundancia y prosperidad

El chancho y el arroz simbolizan la abundancia

El tallarín: La longevidad.

El pato: La fidelidad.

Otra costumbre que tienen los chinos es que las personas que están casadas entreguen a los solteros un sobre rojo con dinero. Esto para que todo el año le vaya bien.

Si te brindan arroz no claves los palitos encima del mismo porque esto también es mal agüero ya que así es como se colocan las ofrendas en las tumbas.

Ya lo sabes, estas son algunas de las costumbres ancestrales que puedes seguir para decirle sí a la prosperidad y para dejar entrar la abundancia a tu hogar. ¿Cuál te gustaría seguir?