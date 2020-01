Horóscopo de hoy de Jhan Sandoval del sábado 18 de enero del 2020

Horóscopo diario de Jhan Sandoval | Prepárate con las predicciones de hoy en el horóscopo diario de Jhan Sandoval y mira lo que te deparan los astros con nuestro tarot gratis en el amor, la salud, el trabajo y el dinero. Entérate lo que tiene reservado el destino para ti este sábado 18 de enero del 2020 según tu signo zodiacal.

Recuerda revisar las predicciones del horóscopo semanal del lunes 13 al domingo 19 de enero del 2020 y leer todas las predicciones para el 2019 por cada signo del zodiaco según el tarotista Jhan Sandoval. Las predicciones de hoy para cada signo las encontrarás a continuación en esta nota.

¿Cuál es tu elemento según tu signo zodiacal?

La astrología clasifica a los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos, conocer a que elemento pertenecemos nos sirve para aprovechar mejor nuestras oportunidades y poder afrontar adecuadamente los retos que se nos presentan. Así tenemos cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua.

Los signos de fuego se caracterizan por su ingenio y son capaces de percibir la realidad de las situaciones, que se le presentan a diario, en su totalidad. A este elemento pertenecen Aries, Leo y Sagitario, signos de fuego capaces de aportar la claridad en cada situación.

Los nacidos bajo el elemento tierra se caracterizan por su sensatez, perseverancia, organización y pragmátismo. La tierra es la llave de nuestra existencia material y representa lo concreto. Tauro, Virgo y Capricornio pertenecen a los signos de tierra.

El aire es movimiento y conectividad, es aquello que está entre las cosas y une el cielo con tierra. Los arianos se caracteriza por saber moverse, estar continuamente interactuando con otros y ser excelentes viajeros. El signos de aire son Géminis, Libra y Acuario.

El agua puede fluir o puede aplastar, se adapta con facilidad, se amolda a cada situación y no hay forma de detenerla. Los signos de agua se caracterizan por estar en movimiento continuo aunque lo parezcan. El agua agrupa a Cáncer, Escorpio y Piscis.

Horóscopo de hoy para Aries: del 21 de marzo al 20 de abril

No dejes pasar una buena oportunidad por estar anticipándote a situaciones que no se han presentado. Te sentirás desconfiado y es probable que te alejes de esa persona antes de saber si era conveniente.

Horóscopo de hoy para Tauro: del 21 de abril al 20 de mayo

Sentirás que esa persona no cumple tus expectativas a nivel sentimental y eso te llevaría a decir las cosas de la manera equivocada. Buscarás actividades que te sean placenteras y te acercan a lo que buscas.

Horóscopo de hoy para Géminis: del 21 de mayo al 20 de junio

Una actividad en compañía de amigos te disipará de las tensiones que se han presentado en los últimos días a nivel laboral. Momento de plenitud, donde tu atractivo resaltará en medio de todos.

Horóscopo de hoy para Cáncer: del 21 de junio al 22 de julio

Sentirás la necesidad de compartir con las personas cercanas un momento especial en tu espacio u hogar. Una conversación podría aclarar una situación que te mantenía expectante. Di todo lo que tengas guardado.

Horóscopo de hoy para Leo: del 23 de julio al 22 de agosto

Tu tendencia será a estar más emocional de lo acostumbrado y esa actitud temperamental podría confundir a esa persona que trata de buscar tu atención. Controla tu carácter y evitarás conflictos.

Horóscopo de hoy para Virgo: del 23 de agosto al 22 de septiembre

Cuidado con situaciones que puedan desestabilizar tu relación de pareja. Esa persona se mostrará desconfiada de alguien a tu alrededor. Será mejor que demuestres mayor madurez y definición.

Horóscopo de hoy para Libra: del 23 de septiembre al 22 de octubre

Te mostrarás a la defensiva con esa persona que intentará nuevamente llamar tu atención. Es probable que te cueste superar esa mala experiencia y lo mejor será hablar con claridad. No traslades experiencias.

Horóscopo de hoy para Escorpio: del 23 de octubre al 21 de noviembre

Darás prioridad a tu familia luego de algunos momentos en donde asuntos laborales te pudieron absorber más de la cuenta. Pondrás en orden temas pendientes y solucionarás lo que te preocupaba.

Horóscopo de hoy para Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Si deseas conquistar a esa persona tendrás que tomar medidas más arriesgadas para evitar perder la oportunidad. Una salida te permitirá tratar temas que ambos no se atreven a encarar.

Horóscopo de hoy para Capricornio: del 22 de diciembre al 20 de enero

Recuperas la estabilidad emocional que estabas perdiendo con tu pareja. Sentirás que es el momento adecuado para tener un mayor compromiso con esa persona y las cosas fluirán de manera armoniosa.

Horóscopo de hoy para Acuario: del 21 de enero al 19 de febrero

Algunos temas laborales te podrían agotar más de lo normal y decidirás tomar un descanso para recuperar tu energía. Procura buscar en este día un espacio para la relajación y diversión. Evita el estrés.

Horóscopo de hoy para Piscis: del 20 de febrero al 20 de marzo

Es tiempo de asumir cierta cuota de aventura y riesgo en tu vida. Tomaras la iniciativa frente a esa persona y recibirás una respuesta positiva. Nuevas posibilidades se presentan en el campo emocional.

¿Qué signo del zodiaco corresponde a cada mes?

Horóscopo de hoy | Dependiendo del horóscopo al que usas para ver cómo te irá en el salud, trabajo y amor. ¿Cómo descubrir mi horóscopo? estos son las fechas que se adaptan a cada astro, elemento y signo zodiacal.

Signo zodiacal Fechas Astro Horóscopo hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Cuál es tu elemento según tu signo zodiacal?

Horóscopo hoy | Cada signo zodiacal cuenta con un elemento que sirve para conocernos y reconocer tantos los retos como las oportunidades que nos depara hoy:

Signo zodiacal Fechas Elemento Acuario 20 de enero - 18 de febrero Aire Aries 21 de marzo - 20 de abril Fuego Cáncer 25 de junio - 22 de julio Agua Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Tierra Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Agua Géminis 21 de mayo - 24 de junio Aire Leo 23 de julio - 23 de agosto Fuego Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Aire Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Agua Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Fuego Tauro 21 de abril - 20 de mayo Tierra Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Tierra

¿Qué signos son compatibles?

