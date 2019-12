Los tres signos zodiacales que ocasionaran problemas antes de terminar el 2019

Solo faltan pocos días para recibir la llegada del Año Nuevo 2020 y algunos signos zodiacales buscan renovarse completamente para afrontar esta nueva década de la mejor manera. Sin embargo, hay algunos que todavía buscan generar su último ‘terremoto’.

¿A qué se debe? Tauro, Cáncer y Virgo son considerados signos muy celosos y que no miden las consecuencias de sus actos, y según la astrología provocarán un par de problemas antes de culminar el 2019.

En una relación siempre hay altos y bajos, en muchas ocasiones se presentan los celos y hay que saber manejarlos para no terminar en problemas mayores. Pero estos signos del zodiaco suelen ir más allá del límite y terminan provocando muchas dudas en la pareja.

LOS TRES SIGNOS ZODIACALES MÁS CELOSOS

Tauro

La ausencia de tu pareja en actividades sociales te tiene de cabeza, no confías en que realmente esté full de trabajo y comenzarás unas persecuciones y peleas pues para ti la ausencia significa que está con otra persona.

Es importante que dejes la pelea y que converses como persona madura sobre tus sentimientos con él.

Cáncer

Tu pareja es considerada y generosa contigo, pero los celos te volverán loca quitando la tranquilidad de la relación.

Respira, calma y miras las cosas en frío y te darás cuenta que exageraste y que no hay nada de qué preocuparse.

Virgo

Deja de reaccionar de manera impulsiva, no te hará bien, por el contrario, te traerá problemas con tu pareja quien se sentirá mal pues tú quieres mandar en la relación y eso lo alejará de ti, pero no a buscar a otra persona, sino intentando que te des cuenta que esa posición tuya no le gusta.