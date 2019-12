¡Atención! Encuentra un trabajo estable con estas cábalas de Año Nuevo

Si este 2019 no has podido conseguir el trabajo ideal, no te preocupes, aquí te traemos las mejores cábalas para tener energía positiva y hacer realidad lo que deseamos en este Año Nuevo 2020.

El trabajo y la salud son los dos pilares para empezar muy bien este año. Puedes realizar cualquiera de estas cábalas con elementos que encuentras en tu casa.

Cábala con vela y mirra

Jhan Sandoval a preparado para ti un excelente ritual para atraer un buen trabajo a tu vida.

Materiales

- Vela de color anaranjado.

- Plato de color blanco.

- Canela en polvo.

- Escarcha dorada.

- Incienso de mirra.

En el plato blanco colocar la canela en forma horaria. Formando un círculo.

En la vela anaranjada escribir el nombre de la empresa en la que quisieras trabajas y el monto del sueldo que te gustaría recibir.

Alrededor de la vela colocar escarcha dorada. Colocar el elemento en el centro del plato.

Prende la vela y enciende un incienso de mirra con la llama de la vela.

Agarra un puñado de arroz y colócala alrededor en forma horaria.

Si tienes una maceta o jardín debes de enterrarlo con mucha fe para que se haga realidad.





Vela azul

En el mundo esotérico la vela azul representa los logros profesional. Así que presta atención a esta cábala.

Antes de que sea media noche, enciende la vela azul y visualiza el trabajo que quieres conseguir, no debes apagarla sino simplemente dejar que se consuma.





Cábala con laurel

En un recipiente, coloca tres hojas de laurel la noche del 31 de diciembre. Al día siguiente las sacas y las quemas. Así conseguirás un nuevo empleo.

Importante

Recuerda que hay un horario específicos para realizar estas cábalas. Este 31 de diciembre a las 12:00 a.m. o en la mañana del 1 de enero.