Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama: Perú participa en estudio global que busca mejorar la localización de tumores de mama

El estudio, que ya completó el reclutamiento de pacientes en el Perú, compara distintas técnicas de localización tumoral en las glándulas mamarias .

Los avances de este estudio han sido presentados como investigación en curso en el Simposio de Cáncer de Mama de San Antonio (SABCS) 2025.

Los avances de este estudio han sido presentados como investigación en curso en el Simposio de Cáncer de Mama de San Antonio (SABCS) 2025.

Cuando un tumor de mama es muy pequeño, puede volverse imposible de palpar, lo que complica su ubicación exacta durante una cirugía. En el Perú, un estudio publicado en 2024 con pacientes del INEN encontró que 12,5% de los casos de cáncer de mama se diagnosticaron a partir de una lesión no palpable y que se detectaba únicamente por imágenes. Localizar con precisión este tipo de lesiones antes de operar es, hoy, uno de los retos de la cirugía oncológica mamaria.

Para responder a este desafío, nació MELODY, un estudio clínico internacional que compara las distintas técnicas que existen para localizar tumores de mama y compararlas entre sí, con el fin de encontrar la más efectiva. El Perú fue uno de los primeros países de Latinoamérica en sumarse a esta investigación, presentando la técnica de localización por arpón guiada. Esta implica el uso de un alambre delgado que se coloca directamente sobre la lesión y funciona como un mapa para ubicar el tejido con precisión en la sala de operaciones.

Lo que buscamos con este estudio es tener evidencia sólida sobre qué técnica es más cómoda para la paciente, lo cual permitiría extraer la menor cantidad de tejido mamario posible. Hasta el momento, la técnica de localización por arpón nos está demostrando tener un buen nivel de satisfacción, explica la Dra. Lía Rebaza, médica oncóloga de Oncosalud e investigadora de Auna Ideas.

Por su parte, países como Argentina y Venezuela, Estados Unidos, Dinamarca, Egipto y Corea evalúan otras técnicas como la ecografía intraoperatoria, el uso de semillas radiactivas, la radiofrecuencia o la marcación con carbón.

Mientras más países y realidades se incluyen en un estudio como este, más sólida será la evidencia para poder interpretarla y que sirva a toda la comunidad científica. En Auna, estamos comprometidos con la transformación de la salud a través de la innovación. Por eso, promovemos la investigación científica al servicio de la salud y la sociedad, impulsando decisiones médicas más informadas, añade la especialista.

Los avances de este estudio han sido presentados como investigación en curso en el Simposio de Cáncer de Mama de San Antonio (SABCS) 2025 y en el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) 2026. Se espera que el primer reporte, con resultados preliminares, se publique en 2026; mientras que las conclusiones están previstas para 2027.