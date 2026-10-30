Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - SEDAPAL anuncia CORTE DE AGUA para este 29 de octubre: 6 DISTRITOS se quedarían hasta 12 HORAS sin el SERVICIO

Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama: Perú participa en estudio global que busca mejorar la localización de tumores de mama

El estudio, que ya completó el reclutamiento de pacientes en el Perú, compara distintas técnicas de localización tumoral en las glándulas mamarias.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama: Perú participa en estudio global que busca mejorar la localización de tumores de mama
    Los avances de este estudio han sido presentados como investigación en curso en el Simposio de Cáncer de Mama de San Antonio (SABCS) 2025.
    Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama: Perú participa en estudio global que busca mejorar la localización de tumores de mama

    Cuando un tumor de mama es muy pequeño, puede volverse imposible de palpar, lo que complica su ubicación exacta durante una cirugía. En el Perú, un estudio publicado en 2024 con pacientes del INEN encontró que 12,5% de los casos de cáncer de mama se diagnosticaron a partir de una lesión no palpable y que se detectaba únicamente por imágenes. Localizar con precisión este tipo de lesiones antes de operar es, hoy, uno de los retos de la cirugía oncológica mamaria.

    Para responder a este desafío, nació MELODY, un estudio clínico internacional que compara las distintas técnicas que existen para localizar tumores de mama y compararlas entre sí, con el fin de encontrar la más efectiva. El Perú fue uno de los primeros países de Latinoamérica en sumarse a esta investigación, presentando la técnica de localización por arpón guiada. Esta implica el uso de un alambre delgado que se coloca directamente sobre la lesión y funciona como un mapa para ubicar el tejido con precisión en la sala de operaciones.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Tendencias que duran semanas: Melanie Jovanovic, influencer de belleza, explica por qué prefiere adaptarlas

    Lo que buscamos con este estudio es tener evidencia sólida sobre qué técnica es más cómoda para la paciente, lo cual permitiría extraer la menor cantidad de tejido mamario posible. Hasta el momento, la técnica de localización por arpón nos está demostrando tener un buen nivel de satisfacción, explica la Dra. Lía Rebaza, médica oncóloga de Oncosalud e investigadora de Auna Ideas.

    Por su parte, países como Argentina y Venezuela, Estados Unidos, Dinamarca, Egipto y Corea evalúan otras técnicas como la ecografía intraoperatoria, el uso de semillas radiactivas, la radiofrecuencia o la marcación con carbón.

    Mientras más países y realidades se incluyen en un estudio como este, más sólida será la evidencia para poder interpretarla y que sirva a toda la comunidad científica. En Auna, estamos comprometidos con la transformación de la salud a través de la innovación. Por eso, promovemos la investigación científica al servicio de la salud y la sociedad, impulsando decisiones médicas más informadas, añade la especialista.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Perú cuenta con la primera Unidad de Arritmias acreditada bajo estándares europeos de excelencia

    Los avances de este estudio han sido presentados como investigación en curso en el Simposio de Cáncer de Mama de San Antonio (SABCS) 2025 y en el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) 2026. Se espera que el primer reporte, con resultados preliminares, se publique en 2026; mientras que las conclusiones están previstas para 2027.

    Para Auna Ideas, participar en investigaciones como MELODY es una forma concreta de continuar transformando la salud mediante la investigación, con el fin de mejorar la experiencia y resultados de los pacientes en la región. Integrar tecnología, conocimiento y gestión clínica es parte de nuestro compromiso con una atención de la más alta calidad y centrada en el paciente, explicó la Dra. Rebaza.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama: Perú participa en estudio global que busca mejorar la localización de tumores de mama
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Cartas de amor para enamorar a una chica: Palabras románticas para declarar tu amor

    Cartas para mi mejor amiga que la haga llorar: palabras que la conmoverán hasta las lágrimas

    Clubes de Lima para ir y disfrutar del CALOR INTENSO este 2024: los 6 MEJORES PISCINAS para ir en familia

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Digital Market

    Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

    PRECIO

    S/ 35.90
    Comprar

    A & C Estética Integral y Spa.

    Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

    PRECIO

    S/ 169.00
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza