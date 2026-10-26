El examen veterinario de 3 minutos que podría salvar la vida de tu mascota

El especialista español Oscar Cruz, del programa 'Vets Helping Vets', capacitó a médicos veterinarios en Lima para implementar y perfeccionar esta técnica de diagnóstico por imagen rápida.

El ecografista veterinario español Oscar Cruz visitó la ciudad de Lima para capacitar a equipos médicos de diversas clínicas .

El ecografista veterinario español Oscar Cruz visitó la ciudad de Lima para capacitar a equipos médicos de diversas clínicas .

Una caída, un atropello o un golpe fuerte pueden poner en peligro la vida de una mascota si no recibe atención oportuna. Frente a estas situaciones, la ecografía AFAST se presenta como una herramienta que permite identificar posibles complicaciones abdominales en apenas uno a tres minutos, facilitando la evaluación inicial de perros y gatos en estado crítico.

Esta técnica fue el eje de una jornada de capacitación realizada en Lima por el ecografista veterinario español Oscar Cruz, especialista del hospital AniCura en España, quien compartió sus conocimientos con profesionales peruanos sobre el uso de esta tecnología en situaciones de emergencia.

¿Qué es la ecografía AFAST y cómo ayuda a salvar la vida de las mascotas?

A diferencia de una ecografía abdominal convencional, que requiere una evaluación detallada de los órganos, el método AFAST (Abdominal Focused Assessment with Sonography for Triage) permite examinar rápidamente cuatro zonas específicas del abdomen para identificar la presencia de líquido libre, que podría estar relacionado con una hemorragia interna.

Su principal ventaja es la rapidez, especialmente cuando un animal llega a una clínica veterinaria después de sufrir un accidente o presenta signos de shock. Los resultados ayudan al especialista a determinar qué procedimientos adicionales necesita el paciente y si requiere atención inmediata.

El especialista destacó el equipamiento de las clínicas veterinarias.

"El ecógrafo AFAST funciona como un gran filtro y triaje. Permite que cualquier médico veterinario, incluso aquellos con menos experiencia en diagnóstico por imagen, pueda determinar en cuestión de minutos si un paciente crítico requiere una transfusión, cirugía de urgencia o si se encuentra estable. Esta velocidad en la toma de decisiones es, en muchos casos, lo que salva vidas", explicó Cruz.

El especialista también destacó que muchos establecimientos veterinarios peruanos ya cuentan con equipos de ultrasonido que pueden utilizarse para esta evaluación, sin necesidad de adquirir tecnología de alta gama.

Veterinarios peruanos reciben capacitación para atender emergencias

Entre el 12 y el 16 de octubre, setenta y cinco médicos veterinarios de diez clínicas de Lima participaron en sesiones prácticas orientadas a mejorar la atención de animales en situaciones críticas.

Las actividades incluyeron análisis de casos clínicos, procedimientos de urgencia y técnicas de nutrición asistida, como la colocación de sondas de alimentación. También se abordó el uso de la ecografía para evaluar enfermedades gastrointestinales, problemas de las vías biliares y casos relacionados con oncología.

Estas jornadas formaron parte de Vets Helping Vets, un programa internacional respaldado por Royal Canin y AniCura que promueve el intercambio de conocimientos entre especialistas de Europa y Latinoamérica.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades de los profesionales veterinarios mediante experiencias prácticas y herramientas de diagnóstico que puedan aplicarse en sus propios centros de atención.

¿Por qué es importante actuar rápidamente ante un accidente de una mascota?

Cuando un perro o gato sufre un traumatismo, algunas lesiones internas pueden no ser evidentes durante los primeros minutos. Por ello, una evaluación veterinaria oportuna resulta fundamental para identificar posibles complicaciones y definir el tratamiento adecuado.

Aunque la ecografía AFAST no reemplaza los exámenes completos ni permite diagnosticar por sí sola todas las lesiones abdominales, constituye una herramienta de apoyo para priorizar la atención de los pacientes más graves.

Su aplicación también demuestra la importancia de mantener actualizados los conocimientos del personal veterinario, especialmente en procedimientos que pueden realizarse con equipos disponibles en numerosos establecimientos.