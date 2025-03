¿Posible cura? Científicos logran eliminar cromosoma extra que genera el síndrome de Down

Un equipo de científicos en Japón ha dado un paso significativo en la investigación genética al lograr eliminar el cromosoma adicional responsable del síndrome de Down . Este hallazgo, basado en herramientas avanzadas de edición genética, podría abrir nuevas perspectivas para el tratamiento de esta condición en el futuro.

El síndrome de Down , también llamado trisomía 21, ocurre cuando una persona tiene tres copias del cromosoma 21 en lugar de dos. Para abordar este desafío, los investigadores emplearon una variante de la tecnología CRISPR-Cas9, un método de edición genética capaz de identificar y eliminar selectivamente el cromosoma extra sin afectar el resto del material genético.

Si bien este avance representa una innovación clave en biotecnología, los investigadores enfatizan que el procedimiento aún no está listo para pruebas en organismos vivos. Antes de avanzar a ensayos en animales o humanos, es fundamental garantizar que la eliminación del cromosoma no genere efectos secundarios no deseados en el ADN restante.