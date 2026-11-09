Luiggi Yarasca compartió su relato sobre la supuesta agresión a Florcita en un hotel y divulgó una conversación crucial .

Luiggi Yarasca, pareja de Florcita Polo, compartió en 'América hoy' su primera declaración completa sobre el incidente en un hotel donde se desató un escándalo en el que Florcita, hija de Susy Díaz, lo persiguió descalza y afligida. Luiggi reveló una conversación con la influencer que, según él, prueba que no hubo agresión física.

El testimonio de Luiggi Yarasca sobre presunta agresión y su charla con Florcita Polo

Luiggi Yarasca relató detalladamente lo ocurrido aquel día turbulento en el que las cámaras captaron su interacción con Florcita Polo, quien lo perseguía en un renombrado hotel para evitar que se marchara, lo que obligó a intervenir a los empleados.

Posteriormente, la hija de Susy Díaz denunció a Luiggi por agresión física y se exhibieron supuestos signos de lesiones en su cuello y otras partes del cuerpo, lo que la llevó a recibir atención médica de urgencia.

Tras ser difícil de localizar, Luiggi presentó su versión de los hechos y ofreció supuestas evidencias que indicarían que no la lesionó. Estas pruebas fueron difundidas en varios programas.

"Yo decido irme, pueden ver los videos, ella sale y está ilesa, eso se ve claramente, no habla de una agresión en ese momento. Sólo quería retirarme para no complicarle más ya que es una figura pública; ahí señalo: ‘por favor, cálmate, te están grabando, tranquilízate’", comentó.

De este modo, Luiggi explicó qué le incomodó realmente a Florcita en ese momento, aunque no quiso dar más detalles sobre las razones. "La molestia es que no me iba con ella, pero los motivos los discutiré con las autoridades pertinentes", indicó.

No obstante, rechazó con firmeza que la situación se originara por supuestos celos como afirmó Deysi Araujo, quien sugirió que Luiggi enfureció al pensar que Florcita había invitado a otro hombre a su habitación.