Korina Rivadeneira queda DEVASTADA al reencontrarse con la realidad de Venezuela: “Siento un malestar muy fuerte”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Meses después de su separación, Korina Rivadeneira causó sorpresa al aparecer en Venezuela junto a su padre, a quien fue a visitar tras el devastador terremoto ocurrido tiempo atrás. La modelo venezolana reveló que dejó a sus hijos en Perú con Mario Hart y se mostró conmovida.
Korina Rivadeneira regresa a Venezuela sin sus hijos con Mario Hart y comparte un emotivo mensaje
Korina Rivadeneira sorprendió en las redes al anunciar su regreso a Venezuela, su país de origen, viajando sola y dejando a sus dos hijos y a Mario Hart en Perú.
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Conocido es el contexto del piloto, quien se encuentra en el centro de atención tras ser vinculado con Shirley Arica, mientras Korina decidió viajar para evitar entrar en controversias.
El 28 de octubre, la modelo fue vista en Venezuela acompañada de su padre, con quien comparte momentos significativos, como darle masajes y disfrutar de la gastronomía local durante su visita.
No obstante, su espíritu se quebró al recorrer las calles de su infancia en La Guaira, donde la devastación por el sismo de junio era evidente.
Las imágenes muestran el estado ruinoso de su antiguo colegio y las difíciles condiciones en las que las familias viven tras perder sus hogares, ahora refugiadas en precarios toldos.
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"Pasé mi niñez aquí en La Guaira. Verlo en línea no se compara con vivirlo. Estoy en shock, es doloroso ver tanta necesidad: parece un cementerio abandonado. Muchas personas están sin hogar", expresó. "Mi colegio 'Atanasio Girardot' destruido”, "Así vive la gente... con sol abrasador y lluvias torrenciales... lo han perdido todo... solo les queda sobrevivir”, lamentó junto a las emotivas imágenes.
Pese a su felicidad de reunirse con su familia, Korina se mostró afectada por la difícil realidad de sus paisanos, atrapada en una situación que experimentó de primera mano.
Destaca su papel como activista tras el terremoto, liderando desde Perú una red de apoyo para enviar alimentos y medicinas a los venezolanos.