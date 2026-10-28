Magaly Medina arremete contra Greissy Ortega por denuncia de presunto maltrato animal y exige intervención policial

Magaly Medina criticó con dureza a la colombiana luego de que sus vecinos de San Juan de Miraflores difundieran videos de su perrito en condiciones deplorables .

La polémica conductora de espectáculos Magaly Medina ha criticado con dureza a Greissy Ortega tras revelarse una grave denuncia pública en su contra. Durante la reciente emisión de su programa 'Magaly TV, La Firme', la popular 'Urraca' expuso el caso de la hermana de Milena Zárate, quien ha sido acusada por sus propios vecinos en el distrito de San Juan de Miraflores de mantener a su mascota en condiciones deplorables. Las impactantes imágenes difundidas en televisión encendieron las alarmas de colectivos animalistas y del público en general.

Los residentes del edificio manifestaron su profunda preocupación por el constante llanto nocturno del animal. En los videos presentados en el reportaje, se puede observar al cachorro viviendo en un espacio reducido y rodeado de suciedad. La situación causó indignación inmediata debido al notable descuido en la higiene y salud de la pequeña mascota.

Magaly Medina exige la inmediata intervención de la Policía y Fiscalización

Fiel a su estilo directo y confrontacional, la conductora de televisión criticó la aparente indiferencia de la colombiana y exigió que las autoridades actúen de oficio. Medina señaló directamente que una persona en esas condiciones no debería estar a cargo de un ser indefenso. "Si tienes en esas condiciones a una mascotita, entonces no la debes de tener", manifestó indignada la periodista, quien sugirió abiertamente que el animal sea entregado en adopción a personas responsables.

La gravedad del asunto llevó a la figura de ATV a solicitar públicamente el apoyo de las fuerzas del orden y de las autoridades ediles. Magaly Medina hizo un firme llamado para que la Policía Nacional del Perú acompañe al personal de Fiscalización de la municipalidad correspondiente y a las agrupaciones de rescate animal. El objetivo de este pedido es corroborar la situación real del cachorro y retirarlo del lugar si se comprueba el escenario de desatención.

Greissy Ortega niega que el perro del video sea su mascota

Por su parte, el equipo periodístico del programa buscó la versión de la acusada, lo que generó un momento sumamente tenso. Al ser abordada en su vivienda por la reportera, Greissy Ortega se rehusó a permitir el ingreso de las cámaras para verificar el estado del animal, utilizando como justificación la presencia de sus menores hijos. Con la polémica frase "No lo deja entrar" resonando en el ambiente mediático, la joven colombiana admitió que su mascota suele estresarse al estar encerrada, pero ensayó una controversial defensa.