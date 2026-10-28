La salud de la polémica y querida conductora peruana Laura Bozzo mantiene en vilo al mundo del espectáculo latinoamericano. Tras confirmarse su hospitalización de urgencia a mediados de octubre, las alarmas se encendieron debido a la gravedad de su diagnóstico. La presentadora de 75 años, que ha hecho de México su segundo hogar, enfrenta uno de los momentos más críticos de su vida. La falta de reportes médicos diarios ha alimentado el hermetismo y la angustia de sus millones de fanáticos en todo el continente.

El origen de este viacrucis médico ocurrió en el puerto de Acapulco, Guerrero, donde Bozzo comenzó a manifestar intensos dolores abdominales causados por una úlcera duodenal perforada. Ante la emergencia, fue ingresada de inmediato a una institución de salud pública de la zona costera. No obstante, debido a que el cuadro escaló con rapidez hacia una sepsis (infección generalizada) y una parálisis intestinal, el equipo médico determinó trasladarla de inmediato en ambulancia hacia un centro de alta especialidad en la Ciudad de México.

El diagnóstico médico que complica la recuperación de Laura Bozzo

Durante sus primeras jornadas en la capital mexicana, el pronóstico clínico de la 'Señorita Laura' se tornó reservado debido a una peritonitis derivada de la perforación digestiva. Además de la intervención quirúrgica de emergencia, su recuperación se vio drásticamente frenada por el desarrollo de una neumonía y un colapso en su pulmón izquierdo. Esta preocupante afección pulmonar obligó a los especialistas de El Heraldo de México y otros principales diarios a confirmar que la conductora tuvo que permanecer bajo efectos de sedación y asistencia respiratoria en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Afortunadamente, el último parte difundido por periodistas de espectáculos mexicanos en el programa televisivo 'Hoy' arrojó una pequeña luz de esperanza dentro de la gravedad. De acuerdo con la comunicadora Martha Figueroa, la frecuencia cardíaca de la abogada se reporta estable y los médicos no han visto la necesidad de volver a intubarla. Su círculo cercano, liderado por su asistente Aarón Guerrero y sus hijas Alejandra y Victoria, se ha mantenido en un estricto filtro de visitas dentro de la zona restringida del nosocomio, enfocando todas sus energías en una evolución que, aunque lenta, muestra leves mejorías.

Las redes sociales desatan falsas alarmas sobre su supuesta muerte

La incertidumbre respecto al estado clínico de la estrella televisiva sirvió como el escenario ideal para la propagación de peligrosas fake news en el entorno digital. Durante las últimas horas, plataformas como X (antes Twitter) y TikTok se inundaron con publicaciones virales y montajes que daban por hecho el fallecimiento de la conductora. El impacto mediático cobró tal magnitud que el nombre de la peruana se posicionó rápidamente entre las principales tendencias de búsqueda del país, desatando el caos y el llanto prematuro entre sus fieles seguidores.