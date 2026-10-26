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Pamela López y Marisol coinciden en evento, pero NO se saludan: “Yo sí bailé sus canciones"

La expareja de Christian Cueva y la popular ‘Faraona de la Cumbia’ estuvieron presentes en el FestiTrome 2026. Aunque no intercambiaron palabras, la influencer sorprendió al revelar qué habría hecho si se encontraba frente a frente con la cantante.

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    Pamela López y Marisol coinciden en evento, pero NO se saludan: “Yo sí bailé sus canciones"
    Pamela López y Marisol
    Pamela López y Marisol coinciden en evento, pero NO se saludan: “Yo sí bailé sus canciones"

    Pamela López y Marisol volvieron a captar la atención de la farándula peruana luego de coincidir en un mismo evento público. Ambas participaron en el FestiTrome 2026, celebrado en el anfiteatro del Parque de la Exposición, pero no llegaron a saludarse, pese a encontrarse en el mismo recinto. La situación generó curiosidad debido a los anteriores desencuentros que protagonizaron por los comentarios relacionados con Christian Cueva.

    La todavía esposa del futbolista fue una de las invitadas a la celebración por los 25 años del diario Trome, donde recibió el reconocimiento de 'Influencer del año'. Durante la presentación musical de Marisol, López estuvo detrás del escenario disfrutando de sus canciones. Sin embargo, ninguna de las dos tomó la iniciativa de acercarse.

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    Lo que más llamó la atención fueron las declaraciones que ambas ofrecieron después del evento, pues coincidieron en señalar que no llegaron a verse directamente.

    Pamela López revela por qué no saludó a Marisol durante evento

    Tras recibir su reconocimiento, Pamela López fue consultada sobre su inesperado encuentro con Marisol. La influencer aseguró que no mantiene una actitud negativa hacia la cantante y que, de haber coincidido frente a frente, no habría tenido inconvenientes en saludarla.

    “Yo sí bailé sus canciones y seguiré bailando los temas de Marisol porque me gustan, pero no cruzamos miradas; si eso pasaba, la saludaba”, declaró.

    Asimismo, la trujillana dio a entender que los conflictos del pasado ya no ocupan un lugar importante en su vida. Según explicó, actualmente atraviesa una etapa diferente y no considera necesario retomar las diferencias que existieron entre ambas.

    “Ya ni me acuerdo lo que sucedió antes, porque lo pasado es pasado, estoy en otro momento de mi vida, no tengo nada malo que decir de la señora, ya hablamos lo que teníamos que hablar, tampoco iba a acercarme y a decirle: hola, Marisol”, agregó.

    Sus palabras sorprendieron debido a las anteriores controversias que involucraron a ambas figuras del espectáculo, especialmente después de que circularan versiones sobre un supuesto acercamiento sentimental entre la artista y Christian Cueva.

    Marisol responde tras coincidir con Pamela López en el FestiTrome

    Por su parte, Marisol también fue consultada sobre la presencia de Pamela López durante su presentación. La intérprete de cumbia aseguró que desconocía que la influencer se encontraba detrás del escenario y descartó que hubiera existido alguna situación incómoda durante la celebración.

    “No la vi, no me di cuenta. Yo estaba compartiendo con mis amigos y recibiendo mi premio por las Bodas de plata de Trome. Todo está bien”, expresó la cantante.

    De esta manera, ambas dejaron entrever que su falta de interacción no necesariamente respondió a un nuevo enfrentamiento. Aunque las diferencias del pasado fueron ampliamente comentadas, ninguna manifestó intenciones de reavivar la polémica durante el evento.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López y Marisol coinciden en evento, pero NO se saludan: “Yo sí bailé sus canciones"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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