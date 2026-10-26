Mónica Sánchez comparte POTENTE MENSAJE tras la victoria de Lula da Silva en Brasil: “Los héroes existen”

Luego de la sorprendente remontada de Lula Da Silva frente a Flávio Bolsonaro , la farándula peruana reaccionó. Mónica Sánchez expresó su opinión respecto a la elección en Brasil.

Luiz Inácio Lula da Silva emergió como el vencedor en las elecciones presidenciales de Brasil al superar a Flávio Bolsonaro. Esta victoria en segunda vuelta provocó reacciones más allá del territorio brasileño. Entre las voces que destacaron estuvo la de la actriz peruana Mónica Sánchez, quien compartió un significativo mensaje en sus redes, resumido en la potente expresión: "Los héroes existen".

La publicación de Sánchez generó interés por su simbolismo en un contexto político polarizado que despierta expectativas para el futuro de Brasil. Es importante señalar que no es la primera ocasión en que la actriz, recordada por su papel de ‘Charito’ en ‘Al fondo hay sitio’, comparte sus opiniones sobre temas políticos. En Perú, ha sido crítica del fujimorismo, ha defendido el derecho ciudadano a la libre elección y ha protestado contra la discriminación hacia visiones divergentes.

Mónica Sánchez mostró su apoyo a la victoria de Lula Da Silva en Brasil.

El mensaje de Mónica Sánchez tras la reelección de Lula en Brasil

En su cuenta de X, Mónica Sánchez publicó un mensaje que resaltaba la importancia de la militancia y la organización social luego de que Lula da Silva superara a Flávio Bolsonaro en Brasil.

La publicación decía: "Que viva la militancia de todo tiempo y lugar. Contra los algoritmos, los dueños de la matrix, los molinos de viento y lo que nos pongan en frente. Los héroes existen. Son múltiples, anónimos, y están en cada barrio, cada fábrica, cada escuela, cada calle y cada periferia rural".

Sin embargo, estas palabras no fueron originalmente de la actriz, sino del periodista Lautaro Rivara, especialista en geopolítica e historia latinoamericana.

Las palabras subrayaban la relevancia de las organizaciones y movimientos sociales en la lucha frente a los desafíos políticos, económicos y tecnológicos, resaltando la acción de ciudadanos anónimos en el cambio social.

La victoria de Lula da Silva en Brasil: una remontada épica contra Bolsonaro

En las elecciones del 25 de octubre del 2022, Lula da Silva obtuvo una victoria crucial sobre Bolsonaro, alcanzando el 51,79% de los votos, lo que equivale a 64,2 millones de sufragios, frente al 48,21% y 59,8 millones obtenidos por Bolsonaro, según el Tribunal Superior Electoral.

Este triunfo resonó más allá de Brasil, en un contexto latinoamericano de creciente protagonismo de fuerzas conservadoras.