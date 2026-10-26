Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¡ATENCIÓN! ¿Se mueve el FERIADO del 1 de noviembre? Esto dice la norma sobre el DESCANSO para los trabajadores en esta fecha

Mónica Sánchez comparte POTENTE MENSAJE tras la victoria de Lula da Silva en Brasil: “Los héroes existen”

Luego de la sorprendente remontada de Lula Da Silva frente a Flávio Bolsonaro, la farándula peruana reaccionó. Mónica Sánchez expresó su opinión respecto a la elección en Brasil.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mónica Sánchez comparte POTENTE MENSAJE tras la victoria de Lula da Silva en Brasil: “Los héroes existen”
    Mónica Sánchez comparte POTENTE MENSAJE tras la victoria de Lula da Silva en Brasil. | Composición Wapa
    Mónica Sánchez comparte POTENTE MENSAJE tras la victoria de Lula da Silva en Brasil: “Los héroes existen”

    Luiz Inácio Lula da Silva emergió como el vencedor en las elecciones presidenciales de Brasil al superar a Flávio Bolsonaro. Esta victoria en segunda vuelta provocó reacciones más allá del territorio brasileño. Entre las voces que destacaron estuvo la de la actriz peruana Mónica Sánchez, quien compartió un significativo mensaje en sus redes, resumido en la potente expresión: "Los héroes existen".

    La publicación de Sánchez generó interés por su simbolismo en un contexto político polarizado que despierta expectativas para el futuro de Brasil. Es importante señalar que no es la primera ocasión en que la actriz, recordada por su papel de ‘Charito’ en ‘Al fondo hay sitio’, comparte sus opiniones sobre temas políticos. En Perú, ha sido crítica del fujimorismo, ha defendido el derecho ciudadano a la libre elección y ha protestado contra la discriminación hacia visiones divergentes.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡BOMBAZO! Michelle Soifer revela quién es el padre de su futuro hijo: “Cuando lo busqué, me choteó”

    Mónica Sánchez mostró su apoyo a la victoria de Lula Da Silva en Brasil.
    Mónica Sánchez mostró su apoyo a la victoria de Lula Da Silva en Brasil.

    El mensaje de Mónica Sánchez tras la reelección de Lula en Brasil

    En su cuenta de X, Mónica Sánchez publicó un mensaje que resaltaba la importancia de la militancia y la organización social luego de que Lula da Silva superara a Flávio Bolsonaro en Brasil.

    La publicación decía: "Que viva la militancia de todo tiempo y lugar. Contra los algoritmos, los dueños de la matrix, los molinos de viento y lo que nos pongan en frente. Los héroes existen. Son múltiples, anónimos, y están en cada barrio, cada fábrica, cada escuela, cada calle y cada periferia rural".

    Sin embargo, estas palabras no fueron originalmente de la actriz, sino del periodista Lautaro Rivara, especialista en geopolítica e historia latinoamericana.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Karen Dejo y su hija DEJAN EN SHOCK a todos con coreografía en pleno QUINCEAÑERO luego de gestos de incomodidad

    Las palabras subrayaban la relevancia de las organizaciones y movimientos sociales en la lucha frente a los desafíos políticos, económicos y tecnológicos, resaltando la acción de ciudadanos anónimos en el cambio social.

    La victoria de Lula da Silva en Brasil: una remontada épica contra Bolsonaro

    En las elecciones del 25 de octubre del 2022, Lula da Silva obtuvo una victoria crucial sobre Bolsonaro, alcanzando el 51,79% de los votos, lo que equivale a 64,2 millones de sufragios, frente al 48,21% y 59,8 millones obtenidos por Bolsonaro, según el Tribunal Superior Electoral.

    Este triunfo resonó más allá de Brasil, en un contexto latinoamericano de creciente protagonismo de fuerzas conservadoras.

    Tras el anuncio del resultado, Lula describió la elección como un rechazo al negacionismo, mientras Bolsonaro anunció su intención de impugnar el resultado judicialmente, cuestionando la extensión del horario de votación en ciertas localidades.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mónica Sánchez comparte POTENTE MENSAJE tras la victoria de Lula da Silva en Brasil: “Los héroes existen”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Minedu CONFIRMA fin de las CLASES ESCOLARES a fines de noviembre en varias regiones por El Niño

    Christian Domínguez DEJA EN SHOCK al revelar qué sucede en sus ENCUENTROS con Christian Cueva

    Deyvis Orosco reaparece tras notable transformación física y esquiva preguntas sobre Cassandra Sánchez de Lamadrid

    Hija mayor de Federico Salazar y Katia Condos ABRE SU CORAZÓN y ROMPE EL SILENCIO tras SEPARACIÓN de sus padres: "Es frustrante"

    Paolo Guerrero y Magaly Medina protagonizan INTENSO ENCUENTRO en la Plaza de Acho: "Hay que tener ..."

    Lo más vistos en Farándula

    Karen Dejo y su hija DEJAN EN SHOCK a todos con coreografía en pleno QUINCEAÑERO luego de gestos de incomodidad

    Karen Dejo ORGANIZÓ el QUINCEAÑERO de su hija con FIESTA de ENSUEÑO y le dio HERMOSA SORPRESA: “Le regaló…”

    Hija de Karen Dejo se vuelve VIRAL por su INSÓLITA REACCIÓN durante el discurso de su madre: "Gestos de 'mamá, cállate'"

    Carla Barzotti: Entérate del radical cambio de vida que tuvo la modelo quien protagonizó una pelea con Brunella Horna y Renzo Costa

    Isabella Ladera sufre DOLOROSO ACCIDENTE con su BEBÉ y revela QUÉ PASÓ tras quedarse SOLA por REGRESO de Hugo García al Perú: "Me rompió el alma, totalmente traumático"

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Vita Lima Spa

    Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza