Tilsa Lozano LLORA al conmoverse por hija de Andrea San Martín, pero usuarios le recuerdan su pasado: "Los hijos del 'Loco' Vargas también sufrieron por ti"

Tilsa Lozano se mostró visiblemente afectada al referirse a los audios que, hace cerca de cinco años, generaron una fuerte polémica entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez. En su podcast ‘Tres al hilo’, la conductora comentó la reciente denuncia contra la exchica reality por una presunta agresión física y psicológica hacia su hija menor. La situación despertó su indignación y la llevó a cuestionar la respuesta de las autoridades frente a lo ocurrido. No obstante, sus declaraciones también provocaron una ola de críticas en redes sociales, donde algunos usuarios le recordaron su pasado sentimental con Juan Manuel Vargas, quien ya tenía hijos durante su relación.

Tilsa Lozano rompe en llanto al recordar los audios de Andrea San Martín y Juan Víctor

La reacción de Tilsa se produjo luego de que Andrea San Martín fuera denunciada y detenida el 22 de octubre de 2026. En medio de la controversia, la presentadora volvió a mencionar las grabaciones que Juan Víctor Sánchez difundió años atrás en el programa Andrea, conducido por Andrea Llosa en ATV. En aquella oportunidad, el padre de la menor sostuvo que el material exponía presuntos episodios de maltrato hacia su hija.

Al recordar el contenido de los audios, la modelo dejó ver cuánto le afectaba escuchar a la pequeña en medio de aquella situación. “De verdad me mata ese tema, han escuchado cómo le habla a la criatura, cómo le grita y se escucha a la niñita de fondo acongojada gritando”, manifestó. Durante la conversación, uno de sus compañeros también hizo referencia a una de las expresiones que se oyen en la grabación: “Por favor mamá”.

La conductora continuó expresando su preocupación por el tiempo que habría transcurrido desde que se conocieron esos registros y por las medidas que, a su juicio, debieron adoptarse para proteger a la niña. “Hace cuántos años estas criaturas están pasando por esta situación, y realmente no hacen nada, realmente estas criaturas siguen a cuidado, o sea más allá que si esta denuncia de ahorita es real o no ...estamos escuchando un audio donde una criatura está llorando donde la mamá le está maltratando, por qué después de ese audio las autoridades permiten que esa niña siga bajo el cuidado de esa mujer”, precisó.

Usuarios critican a Tilsa Lozano y le recuerdan su relación con Juan Manuel Vargas

Las palabras de Tilsa Lozano no pasaron desapercibidas entre los usuarios de las redes sociales. Aunque la conductora manifestó su indignación por la situación que habría vivido la hija de Andrea San Martín, varios cibernautas cuestionaron su postura y sacaron a relucir su relación con el exfutbolista Juan Manuel Vargas, quien tenía hijos cuando estuvo vinculado sentimentalmente con la modelo.

Entre las respuestas que circularon en las plataformas digitales, algunos usuarios señalaron una supuesta contradicción entre sus declaraciones actuales y su pasado amoroso. "Los hijos del Loco Vargas también, sus hijos sufrieron por esa mujer, Tilsa se metió a destruir su hogar","El maltrato ocurre de diferentes formas, hasta incluso cuando una se mete en una relación, porque ese dolor que pasan los hijos es más cruel que cualquier maltrato", "Doble moral", "Ella se metió en la relación, bien cara de palo para hablar, Tilsa", "Exacto, no pensó en el sufrimiento de los hijos del Vargas", "Tilsa es la menos indicada, así sufría Blanca con sus hijos", se lee en los comentarios.