Milagros Leiva volvió a las redes sociales tras su ausencia en su programa para hablar sobre el fallecimiento de su madre, Norma Lyra Gálvez Abarca.

Milagros Leiva se pronunció luego del deceso de su madre, Norma Lyra Gálvez Abarca, el pasado lunes 19 de octubre. La periodista, de 57 años, se retiró de su programa 'Esta noche', transmitido por Panamericana TV, debido a la difícil situación que vivía su familia.

Por medio de sus redes sociales, la presentadora compartió un emotivo comunicado describiendo las complejidades de las semanas previas, cuando ella y sus hermanas hicieron todo lo posible por la recuperación de su madre. También trajo al presente las palabras que su madre le dirigió antes de partir.

Comunicado de Milagros Leiva tras el fallecimiento de su madre. Foto: Instagram.

Reflexiones de Milagros Leiva tras la partida de su madre

Milagros Leiva emitió un mensaje de adiós para su madre, Norma Lyra Gálvez Abarca, quien partió en paz rodeada de su familia. En su mensaje, explicó que las cuatro hermanas estuvieron presentes durante sus últimos momentos, rezando, compartiendo memorias familiares e incluso entonando canciones para ella.

"Mamá se ha ido en paz, sin dolor. Estuvo acompañada de sus cinco hijas; las cuatro aquí con ella, mientras rezábamos, recordábamos historias y le cantábamos. La quinta, Mariana, seguro que está con ella y con papá", escribió Leiva.

También hizo un recuento de las semanas recientes en las que, junto a su familia, trataron de que su madre se recobrara de una encefalopatía. Leiva admitió que fue un tiempo arduo y contó que, por primera vez, se sintió capaz de decirle a su mamá que podía irse tranquila.

"Fueron seis semanas muy complicadas. Luchamos arduamente contra la muerte y la encefalopatía, pero aprendimos a dejar ir. Por primera vez, tras tanto esfuerzo, le dije a mamá que estaba bien irse. Que vaya con Marianita (su hermana) y se reúna con papá, abuelos y tíos", añadió.

Al final, la conductora expresó lo valioso que fue para ella el resguardo y amor de su madre, incluso en su vejez. Se despidió con agradecimientos y orgullo por haber sido su hija. "Ser tu hija ha sido un honor, mamá. Gracias por cuidarme y protegerme, incluso cuando envejeciste. Dios ya te tiene en su gloria", culminó la presentadora.

Fallecimiento de la madre de Milagros Leiva

El 19 de octubre falleció la madre de Milagros Leiva. La noticia se difundió a través de Rafael López Aliaga, un excandidato presidencial que presentó sus condolencias a la periodista.