Gabriela Herrera HUMILLA a ‘Metiche’ con POLÉMICO video y ADVIERTE a conductores que se metan con su romance con Chávarri: “Voy a buscarles sus anticuchos”

La bailarina Gabriela Herrera arremetió contra ‘ Metiche ’ y le recordó el video que protagonizó en una playa del norte. También advirtió que buscará los ‘anticuchos’ de quienes continúen criticándola por su relación con Diego Chávarri.

Gabriela Herrera volvió a generar controversia tras responder con dureza a las críticas que recibió por su relación con Diego Chávarri. La bailarina dirigió sus comentarios contra Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, y recordó un polémico episodio que protagonizó años atrás. Durante su descargo, la influencer también cuestionó a otros conductores de televisión que opinan sobre su vida sentimental. Además, lanzó una contundente advertencia y aseguró que expondrá los secretos de quienes continúen hablando de ella.

Gabriela Herrera enfrenta a ‘Metiche’ y le recuerda polémico video del pasado

En una reciente edición de su pódcast ‘Ya y?’, Gabriela Herrera expresó su molestia por los comentarios que surgieron luego de que anunciara el fin de su relación con Diego Chávarri y posteriormente reapareciera junto al popular ‘Diablito’. La bailarina no ocultó su incomodidad y arremetió contra Kurt Villavicencio, a quien le recordó un episodio que generó controversia en 2018, cuando fue captado en una playa del norte del país en una situación que dio pie a diversas especulaciones.

Durante su intervención, Herrera cuestionó la autoridad moral del conductor para opinar sobre sus decisiones personales. Asimismo, aseguró que no recurriría a cartas notariales para responder a las críticas y lanzó duras expresiones contra quienes, según ella, juzgan su vida sin considerar sus propias experiencias.

"Yo no sé con qué moral tú vienes a decirme a mí las cosas. Porque yo no voy acá a mandarle carta notarial a nadie. ¿Sabes por qué? Porque ese papel se lo meten donde te están metiendo la mano a ti, ¿okay? Ya me cansé de todos ustedes que estén fastidiando, como si tuvieran la vida perfecta, como si no tuvieran cola de paja que los puedan pisar", dijo con evidente molestia, no solo refiriéndose a Kurt, si no al resto de conductores que opinan sobre su vida.

La influencer continuó con su descargo y volvió a mencionar el video que involucró a Villavicencio años atrás. Con ello, buscó responder a los cuestionamientos que, según manifestó, viene recibiendo por parte del conductor y de otras figuras televisivas.

"Si no recordaba el señor Villavicencio, bueno, ese video que le metían la mano ahí delante de todo el mundo cuando decían 'No, que me pepearon, que tomé, que no sé qué'. No, mi amor, estás disfrutándolo perfectamente y mirando que no te estén grabando", añadió recordando el polémico video que protagonizó Kurt en 2018.

Gabriela Herrera lanza advertencia a conductores que critiquen su romance con Chávarri

Lejos de dar por terminado su pronunciamiento, Gabriela Herrera sostuvo que ninguna figura pública está libre de cuestionamientos y aseguró que también podría recordar episodios polémicos de quienes se dedican a comentar la vida de otras personas. La bailarina dejó claro que su molestia no se limita a Kurt Villavicencio, sino que alcanza a otros conductores que han opinado sobre su relación sentimental.

En ese contexto, Herrera advirtió que responderá a quienes continúen criticándola y afirmó que buscará información comprometedora sobre las figuras televisivas que, desde su perspectiva, se presentan como personas intachables.

"Entonces, acá nadie es perfecto, y así como tienes para criticar la conciencia bien grande, también te puedo refrescar las cosas a ti. Y a todo lo que se quieran meter conmigo, ya me cansé de cada uno de ustedes, yo lo único que voy a hacer es buscarles sus anticuchos, porque todos los que están en televisión tienen anticuchos bien guardados. Se los voy a refrescar en la cara tal cual son. como les gusta hablar como si ellos tuvieran la moral, como si fueran los intocables, si jamás han hecho nada en su vida, mi amor, yo te lo refresco en la cara, porque todos los que se ponen a hablar como si fueran las personas más dignas, tienen peores cosas, y yo jamás permitiría que me metan la mano así en un lugar público", sostuvo haciendo directa amenaza a quienes puedan hablar de ella.