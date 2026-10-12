¿Pasaron del amor al ODIO? Gabriela Herrera y Diego Chávarri toman CONTUNDENTE MEDIDA tras su SEPARACIÓN

Tras anunciar una separación inesperada después de dos meses juntos, Gabriela Herrera y Diego Chávarri toman una decisión que sugiere que las cosas no terminaron bien.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera ya no se siguen

Diego Chávarri y Gabriela Herrera ya no se siguen

Gabriela Herrera y Diego Chávarri han informado sobre su separación tras dos meses juntos, luego de que lidiaron con críticas por sus coqueteos en 'La Granja VIP' mientras él aún estaba con Thalía Bentín.

Aunque ella expresó buenos deseos hacia él, sugiriendo un final amistoso, su actitud sugiere lo contrario y ciertos detalles indican que todo no terminó del modo más positivo.

¿Ya no se soportan tras anunciar su ruptura? Esta es su drástica decisión

Gabriela Herrera y Diego Chávarri están en el centro de atención pública tras lanzar comunicados afirmando que su relación ha finalizado, incluso cuando recientemente celebraron dos meses juntos.

Herrera informó que fue una decisión mutua; sin embargo, el ex de Melissa Klug sostuvo que él decidió terminar la relación y no reveló las razones, sin dedicarle ningún mensaje a Herrera por el tiempo juntos.

Aunque no se han dado detalles de su ruptura, sus movimientos en redes sociales podrían explicar el panorama.

En sus cuentas de Instagram, ninguna imagen juntos se mantiene, a pesar de haber celebrado recientemente su segundo mes como pareja.

Gabriela Herrera y Diego Chávarri toman DRÁSTICA decisión tras anunciar su REPENTINA RUPTURA

Aunado a esto, al inspeccionar sus redes sociales, se nota que ni Diego Chávarri ni Gabriela Herrera se siguen mutuamente, sugiriendo que no desean ver más sus publicaciones o contenido.

Gabriela Herrera y Diego Chávarri toman DRÁSTICA decisión tras anunciar su REPENTINA RUPTURA

Este movimiento radical ha generado especulaciones sobre si realmente terminaron en buenos términos o si la idea de mantener una amistad es improbable.