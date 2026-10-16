Dayan Flor llega a Puno para ayudar a damnificados por incendios forestales y exige acción del Gobierno: “No dejen sola a nuestra población”

Dayan Flor llevó ayuda a familias afectadas por los incendios forestales en Puno y exigió al Gobierno peruano atender la emergencia que golpea a seis comunidades.

Perú vive una crítica temporada de incendios forestales, registrando hasta 19 siniestros y una víctima mortal en Puno, donde comunidades y artistas claman por ayuda. Frente a este panorama, distintas figuras del espectáculo han alzado su voz para exigir a las autoridades una respuesta inmediata y mayor apoyo para las poblaciones afectadas.

El lunes 12 de octubre, la reconocida cantante folclórica Dayan Flor se trasladó hasta el distrito de Calapuja, ubicado en la provincia de Lampa, región Puno, para conocer de cerca los daños ocasionados por un incendio forestal de gran magnitud. El fuego perjudicó las viviendas de familias pertenecientes a seis comunidades de la zona, cuyos habitantes denunciaron que, pese a la gravedad de la emergencia, todavía no habían recibido asistencia humanitaria ni alimento para sus animales. La situación es especialmente complicada para los ganaderos, debido a que las llamas arrasaron con los pastizales que servían de sustento para su ganado.

Dayan Flor exige al Gobierno peruano ayuda urgente para los damnificados

A través de sus redes sociales, Dayan Flor compartió un conmovedor mensaje en el que manifestó su tristeza e indignación por las pérdidas que vienen sufriendo numerosas familias puneñas. La intérprete de música folclórica también decidió brindar apoyo a los pobladores de Calapuja, llevando ayuda a quienes resultaron perjudicados por el avance del fuego.

"Me duele profundamente ver lo que está pasando en nuestra región de Puno. Ver cómo el fuego consume nuestros campos y cómo tantas personas luchan por controlar esta situación es realmente desgarrador", expresó la artista, quien mostró su preocupación por la difícil realidad que atraviesan sus compatriotas.

La cantante expresó su sentir sobre la situación en Puno.

Asimismo, la cantante hizo un llamado a las autoridades del Gobierno peruano para que atiendan con urgencia las necesidades de las comunidades damnificadas. Aunque reconoció que su contribución representa solo una pequeña parte de lo que se necesita para afrontar la emergencia, expresó su deseo de que más personas se sumen a esta causa solidaria.

"Quizás nuestra ayuda sea pequeña frente a esta emergencia, pero nace de corazón y con la esperanza de que más personas puedan sumarse. ¿Hasta cuándo tendremos que enfrentar estas situaciones sin recibir la atención y el apoyo que realmente necesitamos?", cuestionó la artista.

Dayan Flor también exigió una mayor intervención de las autoridades regionales y nacionales, especialmente para brindar recursos a quienes arriesgan su seguridad intentando sofocar los incendios forestales. Además, pidió a la ciudadanía mantenerse unida y colaborar con las familias que lo han perdido todo.

"Hago un llamado a nuestras autoridades regionales y nacionales para que no dejen sola a nuestra población. Necesitamos acciones urgentes, recursos y apoyo para quienes están arriesgando su integridad intentando controlar el fuego. Por favor, unámonos más. Hoy más que nunca necesitamos demostrar nuestra solidaridad. No esperemos a que la situación sea aún más grave para actuar. De corazón, gracias a todas esas personas valientes que están haciendo lo posible por ayudar. Que Dios los proteja y permita que esta situación termine pronto", concluyó.