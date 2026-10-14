"Todo está hecho mi...": Las impactantes imágenes del auto del hijo de María Pía Copello tras accidenteÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La influencer María Pía Copello expresó su tristeza al informar sobre el accidente que sufrieron su hijo mayor y su esposo Samuel Dyer durante la carrera de Caminos del Inca. Cada uno participaba de manera individual, siendo Samuel Dyer quien enfrentó el percance más serio.
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Imágenes revelan estado del carro del hijo de María Pía Copello tras el accidente
La empresaria peruana en su programa de streaming 'Sin más que decir', compartió detalles sobre el estado del auto de su esposo y de su hijo en el rally. “Samuel rompió el trapecio del auto y Samuelito quedó atrapado en una zanja”, informó bastante afectada.
Tras el incidente, Samuel Dyer Jr. intentó seguir en la competencia después de que un tractor sacara su auto del hueco, pero el vehículo volvió a fallar por un problema en el palier, obligándolo a abandonar la carrera.
En medio de esta circunstancia, quienes estaban presentes captaron al joven en plena carretera mientras intentaba mover el carro con sus propias manos. “El freno de mano está roto. Todo quedó destruido”, se escuchó decir al chico.
Por su parte, María Pía Copello se mostró apesadumbrada por lo ocurrido con su hijo. “Era un chico que tenía altas expectativas, lamentablemente pincharon las llantas. A pesar de haberle aconsejado que mantuviera la calma y fuera prudente, le dije ‘deja que los demás cometan errores, anda despacio’. No tienes por qué sentirte presionado. Me llamó por videollamada emocionado, porque es mi hijo, yo también me emocioné”, expresó.