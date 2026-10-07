Leslie Shaw ELOGIA a Korina Rivadeneira y le manda IMPENSADO CONSEJO sobre Mario Hart tras su ruptura: "Se puede conseguir uno mejor, hay niveles"

Leslie Shaw fue consultada por la ruptura de Korina Rivadeneira y Mario Hart y terminó sorprendiendo con un inesperado consejo para la venezolana.

Leslie Shaw volvió a estar en el centro de la atención tras referirse públicamente a la separación de Korina Rivadeneira y Mario Hart. La cantante fue consultada sobre el fin de la relación y, aunque inicialmente intentó mantenerse al margen, terminó compartiendo su particular perspectiva. Durante la conversación, la artista recordó brevemente el romance que mantuvo en el pasado con el piloto de autos. Además, sorprendió al dedicarle unas palabras a la modelo venezolana y darle un inesperado consejo sobre su vida sentimental.

Leslie Shaw sorprende con consejo a Korina Rivadeneira tras ruptura con Mario Hart

En declaraciones para América TV, Leslie Shaw fue consultada por la reciente separación de Korina Rivadeneira y Mario Hart. La intérprete prefirió inicialmente evitar pronunciarse sobre la situación, debido a que reconoció que sus opiniones podrían ser bastante contundentes.

“Prefiero no opinar porque a veces soy muy dura”, dijo ante las preguntas de América TV sobre el difícil momento que atraviesan el piloto de autos y la modelo venezolana.

La conversación también llevó a Shaw a recordar algunos aspectos de su antigua relación con Mario Hart. Cuando le preguntaron si durante aquel romance ambos dividían los gastos bajo el conocido sistema 50/50, la cantante señaló que se trata de una etapa que ocurrió hace varios años y que no considera necesario volver sobre los aspectos negativos. "Ay no sé, ha sido hace mucho tiempo. No hay que recordar las cosas malas”, sostuvo.

Sin embargo, Leslie finalmente decidió referirse directamente a Korina Rivadeneira. La artista destacó el aspecto físico de la venezolana y, en medio de su comentario sobre las relaciones sentimentales actuales, terminó lanzando una particular recomendación relacionada con su futuro amoroso.

“Ahora las parejas es bien difícil que estén mucho tiempo juntos. Ahora las mujeres nos hacemos respetar, y si hay algo que no nos gusta, chau, next y me parece genial. Korina está regia se puede conseguir uno mejor. Hay niveles”, sentenció la cantante.

Leslie Shaw y sus anteriores enfrentamientos con Mario Hart

Las declaraciones de Leslie Shaw adquieren mayor atención debido a los diversos cruces públicos que ha protagonizado con Mario Hart durante los últimos años. La cantante ha cuestionado en distintas oportunidades la faceta artística del expiloto y ha hecho referencia a situaciones ocurridas durante el tiempo que ambos fueron pareja.

En una de sus anteriores declaraciones, Shaw contó incluso que Hart habría considerado iniciar acciones legales en su contra a raíz de uno de sus comentarios.

“Fue por decirle ‘Daddy Yankee de bolsillo’ y quería una indemnización porque la gente se burlaba de él. Encima no tenía trabajo. ¡Zángano!, quería que le devuelva lo que invirtió en los ocho meses que estuvimos”, contó la artista en su momento.