Israel Dreyfus defendió su parodia humorística tras los comentarios de disconformidad de Sheyla Rojas , después de que su pareja Joaquín Ramírez perdiera en las elecciones.

Israel Dreyfus no cederá. Lo que inició como una parodia generó el descontento de Sheyla Rojas. La influencer mostró su desagrado especialmente hacia el conductor, quien, según ella, se burló de ella y de su pareja Joaquín Ramírez tras la reciente pérdida política en Cajamarca. Sin embargo, el exparticipante de realities asegura que no ofrecerá disculpas.

Lejos de retractarse, Dreyfus defendió la pieza humorística que realizó con Luciana Roy y cuestionó la reacción de su exnovia, con la que compartió programas televisivos y, posteriormente, una amistad. Sugirió que la respuesta de la conocida ‘Leona Loca’ no concuerda con el comportamiento que ella había mostrado en situaciones similares y cree que podría estar atacándolo por ser hombre.

Israel Dreyfus se rehúsa a pedir disculpas a Sheyla Rojas

La polémica surgió cuando Sheyla Rojas reaccionó a una parodia transmitida en el espacio 'Sin + Que Decir', que recreó escenas de su colaboración con Joaquín Ramírez durante la campaña. La modelo afirmó que apoyó a su pareja por convicción, pero lo que más llamó la atención fue su mensaje hacia Israel Dreyfus. "No me parece gracioso que se burlen o hagan parodias, especialmente de alguien como Israel, que me conoce, pero bueno, es su trabajo ridiculizar mujeres", escribió la modelo.

Las declaraciones llegaron rápido a Dreyfus, quien se mostró sorprendido por el tono del mensaje y dudó de que el comunicado proviniera directamente de Rojas. "Me sorprende, por eso me cuesta pensar que fue ella quien escribió. Tal vez tiene un mánager que le maneja las redes, porque no coincide. Si antes hicimos una parodia y le pareció bien, ¿qué cambió para que ahora se indigne?", dijo.

En esa línea, el ex de Sheyla abordó el tema del supuesto tratamiento a la mujer y aseguró que el debate se desvió de una simple parodia, sugiriendo que la modelo podría estar victimizada. "Recurrió a la típica de criticar al hombre, que de cierta forma refuerza esa victimización. Si hubiera sido entre mujeres, no habría sido igual", afirmó.

Consultado sobre disculparse, Dreyfus descartó esa opción. Recordó que en una controversia anterior sí se disculpó con Alejandra Baigorria, pero dijo que la situación actual es distinta. "Antes me disculpé con Alejandra sin ser mencionado por ella. Sentí que se había incomodado y fue una puerta que todos creyeron tener derecho a tocar", explicó.