"Me di cuenta de que me engañó y lo boté obviamente de la habitación y le dije que ya no quería estar con él, que yo me quería quedar sola en algún país con mi hija. Se puso como loco, discutimos. Terminé poniendo la denuncia diez días después" , dijo durante su testimonio, en el que también detalló cómo la intervención de las autoridades fue clave en su caso.