El escándalo sigue rodeando la vida sentimental de Pamela López y su nueva pareja, Paul Michael, el cantante de Combinación de la Habana, luego de que Sofía Delgado, expareja del salsero, rompiera el silencio con fuertes declaraciones sobre su rol como padre y conflictos legales no resueltos.

En conversación con el programa ‘Amor y Fuego’, Sofía no dudó en expresar su molestia por la actitud del artista con su hija y la falta de responsabilidad en su paternidad.

“Todo este tiempo yo he preferido mantenerme al margen y no comentar acerca de él y su ‘paternidad’. Son temas delicados y complejos porque él cumple cuando quiere y luego se desentiende por completo y se niega a poder arreglar la conciliación, al igual que el divorcio no llega a un acuerdo conmigo”, sostuvo.