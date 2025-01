Salsero Yiyo Sarante reconoce y canta con Jeinson Manuel en Estados Unidos

Yiyo no escatimó en elogios hacia Jeinson Manuel: "Este muchacho que está aquí hizo de la canción Manos de Tijera todo un éxito en Perú. Me gusta escucharlo siempre en su versión. ¡Felicidades!".

Además, el peruano no ocultó su emoción. "Fue un momento increíble, no lo esperaba, vine acompañado de los Gerentes de Diamond Musica Group; con el unico fin de disfrutar del maestro; pero nunca imaginé que Yiyo Sarante, un artista que admiro tanto, me reconociera entre el público y me invitara a cantar con él. Es algo que voy a recordar toda mi vida", apuntó.