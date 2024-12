El vidente Roberto Granda reveló en conversación con Ricardo Rondón cuál sería el futuro que le esperaría a Pamela Franco y Christian Cueva en el 2025. El amor salió a relucir en las cartas y es que la cantante de cumbia y el popular ‘Aladino’ no solo estarían unidos por esto, sino por una gran atracción sexual de parte de Cueva hacia la artista.

Según Granda, la pareja podría enfrentar complicaciones, pero sucederá lo inesperado, pues el pelotero no sería capaz de serle infiel a Pamela Franco, pues es “la mujer de su vida”.

"Van a tener discusiones, complicaciones, pero lo veo enamorado. No lo veo infiel. Ella es la mujer de su vida. Es muy soñador, apasionado y encuentra un fuego candente (...) En el caso de Pamela yo le siento una buena conexión con Christian Cueva, hay una buena química. Él está enamorado como un chibolo de 18", sostuvo.

Esto no sería todo, pues, pese a que Christian Cueva se encuentra casado, este se divorciaría pronto de Pamela López para dar el gran paso con Pamela Franco, a diferencia de cómo actuó Christian Domínguez mientras estuvo con ella.

"Por una relación pasada ella va más pausada, pensante, más cauta, quiere hacer las cosas bien. Hasta se habla de matrimonio, porque el matrimonio que no le dio Christian Domínguez a Pamela se lo va dar Cueva. Él se va a divorciar de su esposa", añadió.

