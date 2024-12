Brunella Horna llora desgarradoramente al despedirse para siempre de América Hoy

" América Hoy seguirá llevando alegría, pero sin mí. En 2025 no continuaré con ustedes. Ha sido una decisión muy difícil para mí", expresó Brunella con la voz entrecortada, mostrando su emoción ante la decisión.

Brunella explicó que su decisión se debe a su deseo de pasar más tiempo con su pequeño hijo. "Aunque contaba con el apoyo de mi madre y mi esposo, es muy complicado. Mi bebé es muy pequeño, y muchas veces lo he dejado cuando estaba con fiebre. Quiero dedicarle más tiempo y aprovechar el 2025 para estar a su lado", confesó entre lágrimas.

La conductora destacó que ser madre siempre fue uno de sus mayores sueños, y recordó las dificultades que atravesó para lograrlo. "Mi sueño siempre fue ser mamá. Me costó mucho conseguirlo, tardé un año en quedar embarazada, enfrenté amenazas de aborto… Ser mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida, y quiero estar con mi bebé. No quiero alejarme de él", añadió emocionada.