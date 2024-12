Esto no sería todo, pues en el perfil de Pamela López se pueden leer aún los mensajes de amor que le dedicaba al popular ‘Aladino’. “Te amo y extraño mucho, corazón mío”, “Te amo hasta la casita de Dios”, “Te amo tanto”, “Mi amor por ti sigue intacto como aquel día que mirándote a los ojos te dije TE AMO y lo confirmé aquel día, que de la misma forma mirándote a los ojos te dije ¡SÍ ACEPTO! Gracias a Dios por tanto y todo gracias por complementar mi vida y ser mi compañero de batallas. Te amo hasta la casita de Dios mi amor”, son muestra de las palabras que ella le escribía al jugador.

Los comentarios no se hicieron esperar, y es que, muchos de los seguidores de López cuestionaron que esta siga conservando todas sus fotos, pese a que ya están separados y que Cueva ya se luce con Pamela Franco en redes.

El pasado viernes 6 de diciembre, Magaly Medina no pudo evitar comparar cómo está manejando Christian Cueva su nueva relación con Pamela Franco y cómo era con Pamela López cuando estaban juntos.

"Ahora resulta que Cueva es un romántico, ahora es detallista, cuando no lo era cuando estaba casado con Pamela López. Así no era con Pamela López. Ella era la que tenía que conseguir los globitos, los corazones, ella era la encargada de hacer todo. ¿Y él? ¿Qué le daba a cambio? (...) Él ya no era dado a los detalles con Pamela López, pero ahora que tiene un nuevo amor, un nuevo entusiasmo, ahí sí hizo toda la producción", dijo la conductora, quien también le hizo un reclamo a Pamela López.