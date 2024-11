“Quiero una hija mujer. Si este año no lo logro, bueno pues, me resigno y esperaré a mi nieta algún día”, dijo la ‘Faraona de la cumbia’ mostrándose muy segura de su decisión, asegurando que piensa incluir a una amiga que se convierta en el vientre de alquiler y utilizando una donación de esperma anónima para lograr el embarazo.

La intérprete de ‘Hay niveles’ tiene todo planeado, pues piensa asumir el rol de madre y padre y sabe que no le faltará amor a su futura hija. “Todo el mundo me dice ‘qué le vas a decir de su papá’. Bueno, le explicaré cuando sea señorita cómo fueron las cosas y no creo que ella extrañe nada, porque va a tener mucho amor, mío, de mis padres y de sus hermanos”, comentó.