"No tengo licuadora. Tito tiene dos licuadoras, o sea, tiene mi licuadora. Estas cosas me parecen injustas. Ahora se fregó, porque yo me voy a agarrar cuatro de cada cosa y a mí nadie me dice nada", declaró visiblemente molesta. La tensión escaló rápidamente, afectando su desempeño en la prueba.