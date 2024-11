La historia comenzó cuando los seguidores de Instarándula no tardaron en capturar cada detalle y mandarlo al reconocido Samuel Suárez, quien no dudó en compartir las imágenes y su análisis de lo que acontecía. Inicialmente, se especuló que Karla Tarazona presentaría a Pamela Franco, ex de Christian Domínguez, pero algo no cuadraba, y Samu mostró su escepticismo ante tal teoría.