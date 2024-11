En el capítulo "Noviazgo vs. Matrimonio", las figuras mediáticas hablaron de sus distintas historias de amor, poniendo una brecha entre las personas casadas y los que aún están en el proceso de comprometerse.

Al escucharlo, Natalie Vértiz no se aguantó y aprovechó para enviarle su 'chiquita'. "Pero si tú a l aprimera ya no ya (...) Yo siento que todo es tan efímero, todo es como que: 'estoy empoderada, lo dejo al hombre y no sé qué. Al final del día, la familia es lo más importante para nosotros'", manifestó la modelo de talla internacional.