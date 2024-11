"Confirmado. Luciana Fuster y Juan Morelli juntos en los Grammy, ¿se están mostrando como pareja?", comentó un usuario, refiriéndose a la relación que ya había comenzado a generar rumores antes del evento. Otros usuarios también señalaron la relación previa de Morelli, quien estaba comprometido antes de empezar a intercambiar "Me encanta" con Luciana. "Luciana tiene una costumbre de meterse en relaciones ajenas, ¿qué pensará la ex de él?", cuestionó otro seguidor, sumándose a las críticas que comenzaron a circular en redes sociales.

Los comentarios en plataformas como TikTok no se hicieron esperar, con algunas reacciones como: "Otra vez Luciana", "Ella nunca aprende", y "Una más, otra vez con un ex de alguien más".

A pesar de la lluvia de críticas, Luciana Fuster no se dejó afectar y decidió enfocar su energía en su nuevo proyecto empresarial. La modelo y empresaria compartió con entusiasmo la inauguración de su primera tienda de ropa, Luciana Fuster Collection, y dejó claro que está centrada en sus proyectos profesionales. Durante su participación en el programa Mande quien mande, Luciana expresó:

"Estoy emocionada de anunciar la inauguración de mi marca y tienda de ropa Luciana Fuster Collection. Este es un proyecto que me ha tomado meses de trabajo, dedicación y mucha pasión. No puedo esperar a compartirlo con ustedes, y espero que me acompañen en este nuevo comienzo."