Marco Antonio fue invitado como jurado del reality de canto que se realiza en el programa matutino "América Hoy", pero no imaginó que iba a coincidir con Leysi Suárez, quien fue su ex pareja hace varios años.

Marco Antonio tras ver a Leysi Suárez: "Soy un profesional"

Según confesó el propio cantante, él no sabía que ella iba a ser el mismo día en que él iba a emitir sus comentarios, por lo que consideró que la producción del programa le tendió una trampa.

"Estoy nervioso. ¿Qué es lo que me pone nervioso? Porque así no más en lo que soy como cantante, estar de jurado es bastante importante", expresó.

Ethel Pozo, una de las conductoras del espacio, detalló que se comunicó con uno de los miembros de producción para consultarle el motivo del porqué tampoco habían avisado a Leysi Suárez acerca de la presencia de Marco Antonio.

"Hace un momento, invitamos a Roger de la producción y le preguntamos porque no le avisó a Leysi Suárez, que está a tu izquierda, que tú venías a calificar y nos dijo que tampoco te avisó a ti ¿Esto es cierto?", le consultó.

Marco Antonio fue sincero y señaló que no le avisaron del hecho. "No me avisó y creo que fue una trampa de él, pero de alguna forma estoy cómodo porque yo vengo a hacer un trabajo profesional. ¿Si voy a hacer objetivo? Por supuesto que sí".

Marco Antonio sobre Leysi Suárez: "No somos amigos"

Siguiendo con las consultas, Marco Antonio fue consultado sobre si mantiene algún tipo de contacto con Leysi Suárez, con quien tuvo una relación hace varios años. El cantante de cumbia señaló que no.

"Yo solamente he venido a calificar, a dar mi opinión en el tema musical. ¿Hace cuanto que no veo Leysi? A Leysi hace muchos años que no la veo, ni siquiera conversamos como amigos. Yo no tengo su número de WhatsApp y esas cosas", destacó.

Brunella Horna, otra de las panelistas, le consultó que si él hubiera asistido al programa de haber sabido que se encontraba Leysi. El artista señaló que él acudía de todas maneras, ya que se considera un profesional.