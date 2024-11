La carismática Pamela Franco , quien ha estado en boca de todos por su relación con el futbolista Christian Cueva , se presentó ayer en el popular programa Reventonazo de la Chola , donde no solo habló de su vida amorosa, sino que además dejó una declaración que ha encendido las redes sociales.

La intérprete de "Dile la verdad" se mostró muy emocionada al ser consultada sobre su relación con Cueva, a quien oficialmente considera su pareja, pero lo que más llamó la atención fue su deseo de “repetir la oficialización” con el popular futbolista. “Si me dieran la oportunidad, lo haría de nuevo. ¡Por qué no! Me encantaría volver a oficializar nuestra relación, hacer algo especial. A veces uno quiere revivir momentos bonitos”, dijo Pamela entre risas.