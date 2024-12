Protagonizó Leonela junto a Diego Bertie, tenía proyección mundial, pero un infarto en un asalto acabó con su vida

En ese momento, Talina se preparaba para salir al aire en el programa Nuestra Casa. La llamada de “Pirru” la alertó de que algo andaba mal. “Me estaba maquillando para entrar al programa que se llamaba Nuestra Casa, que estaba ella ahí y se fue porque se embarazó, entonces yo me estaba maquillando y me habló Pirru y sollozaba y yo no le entendía y me decía: ‘nos asaltaron’…”, recordó.