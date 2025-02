El verdadero significado del éxito para Mabel Yeah más allá de los números

La industria musical tiene sus propias reglas, muchas de ellas no escritas. Desde la imagen hasta el sonido, hay una expectativa constante de lo que un artista “debe” hacer para encajar. Sin embargo, Mabel Yeah ha decidido seguir su propio camino, aprendiendo a filtrar las opiniones y a mantenerse fiel a su estilo sin dejarse presionar por lo que otros esperan de ella.

Cuando empezó su carrera, recibió muchos comentarios sobre lo que debía hacer para llegar más lejos. Algunos decían que debía elegir un género musical y quedarse en él, otros sugerían que debía cambiar su imagen para ser más comercial, y algunos incluso le aconsejaban seguir tendencias sin cuestionarlas. “Siempre hay alguien que cree saber qué es lo mejor para ti, pero con el tiempo entendí que si no te sientes cómoda con lo que haces, no vale la pena”, explica.

En una industria que se mueve rápido, donde las modas cambian constantemente, es fácil sentir la presión de ajustarse para no quedarse atrás. Mabel Yeah ha encontrado la manera de evolucionar sin perder su esencia. Para ella, la clave está en encontrar un balance entre lo que el público quiere y lo que realmente la representa.

“No es que ignore lo que está pasando en la música, pero siempre me pregunto: ‘¿Esto me gusta? ¿Me siento bien haciéndolo?’ Si la respuesta es no, entonces no lo hago”, comenta. Esto le ha permitido construir una identidad artística sólida y una comunidad de seguidores que la apoya por lo que es, no por lo que la industria dicta.

Otro aspecto en el que ha aprendido a ser firme es en su imagen. Como mujer en la música, ha recibido sugerencias sobre cómo debería vestirse o presentarse para llamar más la atención. “Me han dicho que debería verme de cierta manera para ser más vendible, pero nunca me ha interesado hacer algo solo porque supuestamente ‘funciona’. Si me siento bien con lo que llevo, eso es lo único que importa”, dice.

La autenticidad es un factor clave en su conexión con el público. Sus seguidores valoran que no intenta ser alguien que no es y que comparte tanto sus logros como sus momentos de duda. “Creo que la gente se da cuenta cuando un artista está forzando una imagen o cuando realmente es genuino. Yo prefiero ser yo misma y conectar con personas que valoren eso”, comenta.

Mantenerse fiel a su esencia no significa que no esté abierta al cambio. Al contrario, le encanta experimentar con sonidos nuevos y probar estilos diferentes. Pero lo hace de una manera natural, sin sentirse obligada a seguir un camino que no le convence. “Si hago un cambio, es porque me nace, no porque alguien me lo imponga”, explica.

Ha aprendido a escuchar opiniones sin dejar que definan su camino. “Hay críticas que pueden ayudarte a mejorar, pero también hay muchas opiniones que simplemente no suman. Antes me afectaban mucho los comentarios negativos, pero ahora sé que no puedo darle importancia a todo”, dice.

Para los artistas emergentes, su consejo es claro: no trates de encajar en lo que otros esperan de ti, encaja en lo que te hace sentir bien. “Es fácil perderse cuando intentas complacer a todos. Si sigues lo que realmente te gusta y lo que te hace sentir cómoda, la gente correcta llegará y te apoyará por lo que eres”, asegura.

Mabel sabe que su carrera es un camino en constante evolución, pero también sabe que cada paso que da debe sentirse auténtico. No tiene miedo de probar cosas nuevas, pero siempre lo hace bajo sus propios términos.